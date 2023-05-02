郭董說要蓋核電站　陳其邁重申：高雄不缺電

郭台銘昨（1）日到高雄參加台灣領袖講座，談到要用高科技治國，要在高雄半屏山底下搞一個安全的地方，做一個小型的核能發電站，並稱投資核能絕對是一個對的、賺錢的行業，高雄市長陳其邁重申高雄不缺電，台積電建廠也如期的在進行。
記者鄭婷襄／高雄報導
郭台銘昨日談到，郭台銘參加活動時談到：「高雄這麼重要的工業基地，竟然要考慮到沒有電，你們今年又不下水，所以說台灣電源是最主要的問題，這個問題你們不應該來問我，你問賴清德阿，要媒體問賴清德，我當選以後要怎麼做，我覺得任何可能的選項，只要安全的，我們用高科技治國，我們用一個小型的試驗場，我們可以開放、我們不要做那麼大型的，好像核二在南寮是不是？是不是在高雄？是不是在哪屏東？蛤？核三在屏東，沒有多少年要退役了，也不要在屏東，高雄你本身就要找一個地方嘛，半屏山已經挖得差不多了，在半屏山底下搞一個安全的地方，我們做一個小型的核能發電站，現在投資核能絕對是一個對的行業、賺錢的行業，我們可以跟大家來投資嘛，我政府帶著投資」。
此話一出不僅引發綠營議員痛批，也引發民眾不滿，晚間緊急在臉書表達歉意，但仍指出，現階段核能確實是可以納入能源規劃的選項之一，但這些議題都必須經過嚴謹的討論才能提出。造成誤解乃至讓社會感到疑慮，自己急於突顯問題所在，卻沒有掌握好表達方式是最大的問題，為自己的倉促發言致歉。
高雄市長陳其邁表示，高雄不缺電，去年一年就有508億度的電，高雄只用了307億度的電，大約只用了60％，陳其邁說，郭董昨天因為他的談話已經道歉，台積電建廠也如期的在進行，不管是法說會，或是前幾天不分黨派的議員到台積電的工地，一切都如期如質的在進行。