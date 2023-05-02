猴痘再增12例！桃園佔大宗　2萬瓶疫苗「5月中旬」將到貨

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郭宏偉指出，12例個案年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月10日至23日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於4月26日至5月1日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者24名，已進行衛教並自我健康監測21天。
疾管署指出，我國自去（2022）年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診64例病例，包含55例本土及9例境外移入，其中30例已康復，10例仍住院治療中、24例於居家自主健康管理中。
根據疾管署統計，截至5月1日，共計完成2萬936人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防接種82人及暴露前預防接種2萬854人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種2萬471人。為儘速增加疫苗涵蓋率，以提升群體免疫力，第二階段猴痘疫苗將於5月中旬前完成接種，請完成疫苗接種意願登記的民眾儘速至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗，保護自己與他人。
羅一鈞也說，緊急增購的2萬瓶疫苗、約6萬人份，預計於5月中旬到貨，本週將與各縣市衛生局開會討論，以提供符合接種條件的民眾及可接種第2劑疫苗的PrEP接種對象等，因地制宜之多元接種服務模式。
疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。