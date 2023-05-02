34歲新垣結衣到了當媽年紀！粉絲見到小四女兒嘆：當媽仍可愛美麗
日本大神木村拓哉主演的連續劇《風間公親 -教場0-》目前播至第4集，新垣結衣飾演的「隼田聖子」為3、4集的要角之一，她除了是新人刑警，同時也是有著一個小學4年級女兒的單親媽媽，面對工作與家庭處於兩難的情況，觀眾看到她的角色不禁感嘆：「終於也到了新垣結衣要詮釋母親的時代了啊」、「看到新垣結衣演母親的角色，感覺到時光流逝呀」，同時也覺得34歲的她就算升級當媽，仍舊可愛美麗。新垣結衣更談到首次跟木村拓哉的合作心情，就是「緊張到爆！」
記者陳雅蘭/綜合報導
新垣結衣在劇中飾演新人刑警「隼田聖子」，同時也是出道以來第一次與木村拓哉合作，她從以前就是木村的粉絲和忠實觀眾，也看過本劇前兩部《教場》、《教場2》特別篇，所以對於這次可以成為系列作的其中一員，感到相當開心。
新垣結衣談到在拍攝現場的感想，「一想到要進入那種緊張感之中，真的是緊張到爆」，回想與木村拓哉第一次碰面，她說：「原本還想說，他如果是用風間公親的模式出現的話該如何是好，結果完全不是所想的那樣，在讀本彩排的時候，都相當細心與大家有著良好的溝通」，鬆了一口氣的新垣結衣表示，在恰如其分的緊張感中，能有著這樣的互動真的是相當感恩。
《風間公親 -教場0-》是繼2020年《教場》、2021年《教場2》兩部特別篇日劇後，富士電視台為慶祝開台65周年的超級大作，故事描述由木村拓哉飾演的男主角「風間公親」到警察學校擔任教官之前的前傳，也是新垣結衣、白石麻衣、北村匠海、染谷將太、赤楚衛二等新人刑警的「刑警教導官」，揭開風間公親這個角色為何會變成冷酷無情的起源。《風間公親 -教場0-》每週二獨家在friDay影音播出。