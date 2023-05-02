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流感增13例重症！11例都沒打疫苗　檢出H1N1略增

▲疾病管制署今（2）日表示，上週流感新增13例重症個案，其中11例沒打疫苗。（圖／NOWnews資料畫面）
▲疾病管制署今（2）日表示，上週流感新增13例重症個案，其中11例沒打疫苗。（圖／NOWnews資料畫面）

記者許若茵／台北報導

疾病管制署今（2）日表示，上週流感新增13例重症個案，其中11例沒打疫苗、11例具有慢性病史，A型H1N1檢出呈緩升趨勢，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動，尚未趨緩。

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今疾管署疫情中心主任郭宏偉公布，上週門急診類流感就診人次達5萬8588人次，較前一週上升10.2%，整體趨勢上升且高於前3年同期；社區流行A型流感，近4週合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為主，A型H1N1檢出呈緩升趨勢。

疾管署防疫醫師林詠青指出，上週新增13例流感併發重症病例，包含7例A型H3N2、6例A型H1N1，年齡介於未滿10歲至80多歲，為10例男性、3例女性，發病日介於4月17日至4月27日，其中有11例分別具慢性肺病、心血管疾病、精神疾病、糖尿病、腎臟疾病、氣喘、肝臟疾病等慢性病史，有11例未接種本季流感疫苗。

林詠青強調，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

發言人羅一鈞建議，隨著新冠疫情趨緩，各項防疫措施已鬆綁，回歸常態生活，但流感等呼吸道疾病仍活耀，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，若有呼吸道症狀，或是出入人潮擁擠處，高風險民眾仍可戴口罩降低傳播風險，並要落實勤洗手、有發燒、咳嗽等，有類流感症狀應戴口罩及生病在家休息。

根據疾管署統計，本流感季自去（2022）年10月1日起截至今年5月1日流感併發重症病例累計127例，包含91例A型H3N2、30例A型H1N1、2例A型未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，87%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史；其中死亡20例，含17例A型H3N2、2例A型H1N1、1例B型，80%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。
 

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