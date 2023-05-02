流感增13例重症！11例都沒打疫苗　檢出H1N1略增

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署防疫醫師林詠青指出，上週新增13例流感併發重症病例，包含7例A型H3N2、6例A型H1N1，年齡介於未滿10歲至80多歲，為10例男性、3例女性，發病日介於4月17日至4月27日，其中有11例分別具慢性肺病、心血管疾病、精神疾病、糖尿病、腎臟疾病、氣喘、肝臟疾病等慢性病史，有11例未接種本季流感疫苗。
林詠青強調，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。
發言人羅一鈞建議，隨著新冠疫情趨緩，各項防疫措施已鬆綁，回歸常態生活，但流感等呼吸道疾病仍活耀，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，若有呼吸道症狀，或是出入人潮擁擠處，高風險民眾仍可戴口罩降低傳播風險，並要落實勤洗手、有發燒、咳嗽等，有類流感症狀應戴口罩及生病在家休息。
根據疾管署統計，本流感季自去（2022）年10月1日起截至今年5月1日流感併發重症病例累計127例，包含91例A型H3N2、30例A型H1N1、2例A型未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，87%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史；其中死亡20例，含17例A型H3N2、2例A型H1N1、1例B型，80%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。