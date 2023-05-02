《人選之人》刪減戲公開！謝盈萱遺珠片段留懸念 被敲碗番外篇
Netflix幕僚職人劇《人選之人╴造浪者》自4月28日全球上線後，上線不到3天就成功登上Netflix台灣每日排行榜冠軍，劇中翁文方（謝盈萱 飾）跟朱儷雅（鍾瑶 飾）的女女情侶「翁朱CP」，兩人互相扶持、幫助的相處之道圈粉無數，惹得粉絲瘋狂敲碗兩人番外篇。謝盈萱透露這對CP有戲分被刪減，留下一點懸念。
記者羅凌筠/綜合報導
其實原先劇本是有兩人相識過程的內容，但因為作品節奏的流暢有做了取捨，不過謝盈萱也表示這些原本的內容，反而成為演員表演很重要的基礎設定，她也分享這兩人的感情世界：「在別人眼中看起來是缺點的事情，確是她們彼此認定為優點的部分，朱儷雅喜歡文方把她當成一個獨立的人，而文方需要朱儷雅跟她站在一起。兩個人相處上的成熟與不成熟，是由她們來判斷，不會受別人的評價影響。」
鍾瑶也表示有收到很多觀眾反應想要敲碗番外篇，她也笑說：「當然還是翁文方這個角色很成功，讓大家看到不同以往女主角的特質，而我們當時在設定這對CP時，就希望可以擺脫刻板印象中『男女』之分的同志情侶，希望能跟盈萱創造同性之愛的同等價值，這可能是大家喜愛的原因，再加上兩個女生都很有能力很獨立有想法，只要看到這對CP，很難不喜歡吧。」
《人選之人》劇中呈現激烈選戰背後每天忙到焦頭爛額的文宣職人生活，被大批身處忙碌職場生活的觀眾表示共感，謝盈萱、黃健瑋兩位的超暖主管組合更讓許多觀眾開玩笑大喊要投履歷跳槽麾下，劇中獨特又帶有台灣「氣口」的感人金句連發也讓人被打動落淚。
連假期間收到許多觀眾觀後感的謝盈萱也分享：「我覺得每個人的回饋都不同，有人對職場的階級有感，有些是家庭與工作的平衡有感，有些是對親情友情愛情有感，還有生活中那些無力的妥協⋯等等。我想很多細節，觀眾都找到自己可以帶入方向。這都是這齣戲想說的，我很高興一一被閱讀到了。」