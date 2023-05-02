汪小菲來台有見面？小S求饒「別讓我家庭失和」 曝大S復出機率
國際巨星小S（徐熙娣）今（2）日出席代言記者會，她穿著一身亮粉色禮服亮相，氣色非常好，被問到有關前姐夫汪小菲的問題，她則透露不想因為家務事上版面，「連我自己都很煩，看到都心想這家人到底有完沒完」，每次看網友留言，心情也很差，更求饒：「我真的很為難，希望你們可以體諒，不要讓我們家庭失和。」至於目前還有被大S下封口令嗎？小S也笑回：「她有跟我說：『請妳不要當我的發言人，我有什麼事，我自己會回答』。」讓她只好乖乖聽姊姊的話，至於大S有沒有想回到螢光幕前，小S也給出答案：「不管再多酬勞都不想。」
記者郭佩蓉/綜合報導
小S今日出席代言記者會，被記者問到有關於汪小菲的問題，她開玩笑大喊：「遲到還敢問這種問題！」不過也透露不想再因為家務事上新聞版面；至於先前被大S下封口令，小S也笑說：「她有跟我說：『請妳不要當我的發言人，我有什麼事，我自己會回答』。」小S則回覆：「我說我知道了，我還能說什麼？我總不能說我是妳的家人欸！」那如果是S媽代替大S發言，大S會如何反應，小S深吸一口氣表示：「那我姐應該會在家裡群組留言『媽媽，請妳不要當我發言人』。」
小S認為，這是姊姊的人生，他們家人都是希望這件事趕快結束，不要再有這種事的新聞出現，因此大S不出面回應也是有原因的，「如果她再出來回應的話就沒完沒了」，至於每次都被問有關姊姊的事情，小S也開玩笑直呼：「我也不能說是倒霉，就是很幸運，代言很多，我就必須出來面對媒體，我真的很為難，希望你們可以體諒，不要讓我們家庭失和。」被問到姊姊有沒有想回到螢光幕前？小S則說大S很早以前就決定要退居幕後，當時在籌劃節目《熙娣想聊》時，大S就透露她不想曝光在眾人面前，就當製作人就好，「不管再多酬勞都不想」。