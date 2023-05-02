搭機腳水腫一查是「這問題」　哪些因素會造成水腫？專家告訴你！

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如何判斷是否有水腫？哪些原因會導致水腫？若有水腫問題該怎麼辦？國泰綜合醫院心血管中心加護病房專科護理師潘姿菁、國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫告訴你。
如何判定水腫？ 水腫有哪些原因？水腫大部分從腳開始，由腳、小腿慢慢往大腿延伸，嚴重者鼠蹊部、背部及肚皮也有可能會受到影響。潘姿菁護理師表示，水腫症狀初期不容易察覺，若持續惡化，可能產生腳部皮膚失去皺紋、鞋子變緊穿不下，甚至產生鬱積性皮膚炎導致色素沉澱或皮膚潰瘍。
水腫可分為「局部水腫」、「全身性水腫」。簡韶甫醫師指出，水腫可經過理學檢查看出端倪，按壓小腿脛骨前的皮膚，若皮膚持續凹陷且無法回復，確實有水腫的情形，建議進一步就醫釐清原因。其常見原因如下：
- 靜脈或淋巴阻塞造成局部水腫：常見於深層靜脈血栓、靜脈瓣膜功能不全、貝克氏囊腫、蜂窩性組織炎或外傷造成的單側水腫。
- 全身性水腫：可能為充血性心衰竭、慢性限制性心包炎、肝臟疾病、腎病症候群、營養不良、藥物及甲狀腺低下等原因所導致。
在臨床上，也可以藉由胸部X光、心電圖、心臟超音波、靜脈超音波或腹部超音波、血液檢驗及尿液分析加以診斷及針對個別疾病做治療。
水腫該如何治療？ 日常生活有哪些要注意？如果有水腫問題，須針對個別疾病原因造成的水腫提供不同的治療方式。簡韶甫醫師表示，若為深層靜脈栓塞造成的水腫，除了考慮抗凝血劑治療，也會建議病患穿著彈性襪3至6個月，藉以改善血液循環，減輕腿部腫脹。
若為心衰竭導致的水腫，則會使用利尿劑等藥物治療。此外，潘姿菁護理師指出，患者還須注意水分攝取、體重維持，飲食上應採取低鹽飲食，1天攝取量須少於5公克，並避免味精、醬油等高鈉調味料、加工醃製食品，也要持續觀察有無心衰竭復發症狀，而運動則可採漸進式運動，例如：散步、慢跑。
而低蛋白血症所造成的水腫，除了就醫檢查原因外，同樣需注意水分攝取及體重變化。
潘姿菁護理師提到，水腫後皮膚會變薄，應注意皮膚保護，避免過緊衣物，可穿著棉質易吸汗的衣物，臥床休息時可將患肢抬高超過心臟，且應避免碰撞產生傷口，若傷口已出現破皮或滲液，應適當傷口護理以避免感染情形。
最後，簡韶甫醫師、潘姿菁護理師再次提醒，一旦發現肢體水腫時，建議應盡早就醫，以避免延宕原發疾病治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57636
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