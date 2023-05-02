三上悠亞引退倒數！鮮肉男星圓夢獻出第一次 「親密照」全外流
Tyson Yoshi推出新歌〈BE MINE〉為新專輯暖身，MV竟祭出驚喜彩蛋邀來「D槽女神」三上悠亞同框談情說愛，讓他直呼：「圓夢了！」MV中與三上悠亞撫身靠胸樣樣來的Tyson Yoshi儼然成男性公敵，自導自演成功自肥的作品，更意外成為三上悠亞退休前「新作」，讓Tyson Yoshi直呼人生成就解鎖之餘，更爽喊：「SO PROUD OF MYSELF！」
記者吳雨婕/綜合報導
為了能和女神三上悠亞一親芳澤拍MV，兼任導演的Tyson Yoshi把整個拍攝團隊拉到日本，為了確保拍攝及作品後製品質，更把自己的第二張新專輯發片日延後，就是希望與女神的「第一次」能盡善盡美。值得一提的是，在邀約前完全不知道三上悠亞退休消息的Tyson Yoshi，在得知後曾在網上爆喊表情符號來表達「傷心欲絕」的不捨之情，藉著此次合作讓自己MV成為三上悠亞退休前的新作之一，也無怪Tyson Yoshi極度重視這次拍攝。
提及與女神的「第一次」接觸，Tyson Yoshi坦言非常緊張，更表示上戲前整個人神經緊繃放不開，反倒讓三上悠亞帶著入戲，讓Tyson Yoshi大讚專業，直言：「很感謝她，立刻就可以進入狀態，反而是我太緊張，有點不好意思！」Tyson Yoshi在MV中化身在背後默默守護三上悠亞的「恐怖情人」，劇情中儘管跟蹤又私自收集她的毛髮及個人物品，但最後為了守護心愛對象卻慘遭另一個變態殺手刺殺身亡，如此超展開的劇情其實來自於當初他寫歌的靈感，他透露創作背後故事其實來自於自己一位台灣的模特兒朋友，對方曾被瘋狂粉絲騷擾了3年，他因此突發奇想用單戀到無法自拔的變態角度去寫一首情歌，也因此在拍攝MV時決定把「虛構變成現實」。