7-11立夏幫消暑！咖啡買6送3「可寄杯」 氣泡美式打6折
立夏於5/6到來，7-11搶攻消暑商機，5/5起限時3天，西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡、完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡，任選2杯99元，其中完熟蘋果氣泡咖啡原價85元，平均下來單杯約打6折，相當划算。同時7-11 APP明（3）日起至5/9，蜂蜜美式西西里風檸檬咖啡系列、香鑽水果茶、一顆檸檬青茶／紅茶買6送3。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11門市5月5日起至5月7日止，西西里風檸檬氣泡咖啡（原價80元，約63折）、西西里風檸檬咖啡（原價75元，約77折）、完熟蘋果氣泡咖啡（原價85元，約6折）、完熟蘋果咖啡（原價80元，約63折）任選2杯99元。門市加碼消暑限定，涼麵5月3日至5月16日全品項49元起，還有指定切片水果、甜點第2件8折。
7-11 APP自5月3日起至5月9日止，指定咖啡、茶飲買6送3優惠，包括蜂蜜美式(冰/熱)優惠價420元/組、西西里風檸檬系列咖啡優惠價480元/組、香鑽水果茶優惠價420元/組、一顆檸檬青茶/紅茶優惠價360元/組，每組優惠限量3萬組，每位會員限購4組，兌換期限至2023年9月30日。
此外，星巴克5/3前，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享「第2杯半價」優惠；5/5前於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、美式、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待，相當於這3款飲品特大杯「買一送一」。