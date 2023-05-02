腸病毒增1童重症「反應遲緩、嘴唇發紺」　最快下週進流行期

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭宏偉也提到，上週另新增1例腸病毒71型輕症病例，為北部1歲女童，4月下旬發病，經治療後症狀改善已出院，今年累計8例腸病毒71型輕症個案。
依據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診計1萬66人次，較前一週7988人次上升26.0%，已接近流行閾值1萬1000人次，且高於2017年以來同期，最快下週就會進入流行期；近期實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險增加，請提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。
疾管署防疫醫師林詠青，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握黃金治療時間。
疾管署發言人羅一鈞分析，目前腸病毒多型別流行，即使近期感染過腸病毒，也可能會重複感染，還可能發生多型別感染，只是目前台灣未見到重症個案感染兩種型別。
疾管署呼籲，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，因應腸病毒流行季節到來，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具，當兒童生病時，儘速就醫或在家休息，並與其他嬰幼兒適度區隔，避免至公共場所，以降低病毒傳播機會。