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腸病毒增1童重症「反應遲緩、嘴唇發紺」　最快下週進流行期

▲腸病毒疫情升溫！疾管署呼籲要做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手。（圖／取自Pexels）
▲腸病毒疫情升溫！疾管署呼籲要做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手。（圖／取自Pexels）

記者許若茵／台北報導

家長注意！疾管署今（2）日公布新增1例腸病毒重症個案，為東部1歲男童，因出現反應遲緩、嘴唇發紺等症狀就醫住院，確認感染伊科病毒21型併發重症。疾管署也示警，目前腸病毒多型別流行，可能會重複感染，最快下週就會進入流行期。

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疾管署疫情中心主任郭宏偉公布，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為東部1歲男童，於4月17日因出現反應遲緩、嘴唇發紺等症狀，至醫院急診就醫，收住小兒加護病房治療，次日出現發燒、四肢紅疹、喉嚨水泡症狀，經通報檢驗後於5月1日確認感染伊科病毒21型併發重症，目前個案已出院返家休養，今年累計3例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型。

郭宏偉也提到，上週另新增1例腸病毒71型輕症病例，為北部1歲女童，4月下旬發病，經治療後症狀改善已出院，今年累計8例腸病毒71型輕症個案。

依據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診計1萬66人次，較前一週7988人次上升26.0%，已接近流行閾值1萬1000人次，且高於2017年以來同期，最快下週就會進入流行期；近期實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險增加，請提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。

疾管署防疫醫師林詠青，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握黃金治療時間。

疾管署發言人羅一鈞分析，目前腸病毒多型別流行，即使近期感染過腸病毒，也可能會重複感染，還可能發生多型別感染，只是目前台灣未見到重症個案感染兩種型別。

疾管署呼籲，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，因應腸病毒流行季節到來，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具，當兒童生病時，儘速就醫或在家休息，並與其他嬰幼兒適度區隔，避免至公共場所，以降低病毒傳播機會。
 

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