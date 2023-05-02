好市多莓果驗出A肝病毒！疾管署回溯疫調 31本土個案結果出爐了
疾病管制署日前抽驗台灣好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」進口5批次冷凍莓果，其中1批被檢出A型肝炎病毒陽性，引發社會議論，不過今（2）日疾管署公告，今年以來31例本土A肝公報個案，衛生單位全部進行回溯性疫調，未發現任何1例與好市多疑似產品有關，後續評估將持續到6月底。
記者林莞茜／綜合報導
疾管署發言人羅一鈞表示，國內今年以來的本土A肝通報病例共有31例，其中1例境外移入個案改判為本土個案，近日已請各地方衛生局進行回溯性疫調，詢問當事者是否曾有食用過好市多、科克蘭冷凍莓果，目前疫調完成，並沒有任何一例看到跟好市多有關。
至於台中有傳出一位民眾自墨西哥返國，隨即通報感染A肝，他在確診前「曾上外送平台購買冷凍美國藍莓」，疾管署則解釋該個案為境外移入個案改判為本土個案的案例，因就潛伏期計算，暫列為本土感染，而他雖然曾在其他賣場有吃冷凍莓果，不過和好市多科克蘭皆無關。
羅一鈞建議，曾購買綜合冷凍莓果產品的民眾，可自最後一次食用日次日起，進行60天的「自我健康監測」，期間若出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服、黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，應儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以即時診斷治療。
羅一鈞表示，根據背景值的對照顯示，有10％的民眾在過去60天內曾食用莓果類，若要說是因為吃了莓果染A肝，必須要符合有疑似產品的食用史，以及經進一步病毒定序確認相關，目前評估至少要觀察到6月底。