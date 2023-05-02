Angelababy離婚1年爆新戀情 與西裝男摸手燦笑全被拍
34歲大陸女星Angelababy（楊穎）長相甜美，因參加大陸綜藝節目《奔跑吧兄弟》攀上演藝事業高峰，和偶像劇男神黃曉明有過一段7年婚姻，育有一子。離婚1年的Angelababy近日出席活動時，被拍到和一名西裝男交談時互動親密，兩人在耳邊交談相談甚歡，引發外界揣測身旁是否有新桃花了。
記者薛羽彤/綜合報導
Angelababy離婚後的一舉一動備受關注，近日她受邀到紐約出席時裝活動，被拍到她和一名穿西裝的男子交談時互動親密，男方也有直接伸手摸她的手臂，有網友直指該男其實是品牌總裁，只因為Angelababy近期代言該品牌，彼此才會有許多互動 ，兩人交談純屬正常社交。
Angelababy與黃曉明於去年1月同步官宣離婚，兩人將會共同撫養孩子成長，神仙眷侶的組合僅7年劃下句點，令人感到惋惜。黃曉明離婚後被爆出與網紅葉珂有新戀情，而Angelababy此次與西裝男的互動耐人尋味。不過，3月兩人在「微博之夜」離婚後首度同台，兩人在彼此上台時，都尷尬地與旁邊藝人說話，彷彿「最熟悉的陌生人」，Angelababy 上台領獎時，攝影師立刻拍攝黃曉明的反應，只見他面露微笑、拍手展現氣度，但網友仍覺得氣氛尷尬。