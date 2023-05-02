「寶瓶座η流星雨」華麗登場！每小時50顆看到飽　觀賞秘訣快收

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除了週六適逢滿月外，由於週末有鋒面經過導致雲量增加，因此觀賞條件較不好，謝翔宇指出，寶瓶座η流星雨的輻射點在午夜後升起，為了避開月光影響，建議可以極大期前後3日的午夜過後，到光害稀少、視野開闊處觀賞，尤其是接近天亮前輻射點仰角最高，此時看到流星的機會也會大大增加。
謝翔宇提及，在週五深夜至週六凌晨，還有「半影月食」出現，月食開始於週五晚間23時14分10秒，並在週六凌晨1時22分52秒達到食甚，結束於凌晨3時31分41秒，共歷時4小時17分31秒。一般來說，半影月食通常亮度變化不明顯，但本次的最大食分為0.964，若天氣條件良好，還是有機會觀察到一側的月面稍有變暗的情形。
謝翔宇補充，5月的天象精彩可期，金星將在5月22日達到日落時最高仰角，亮度達-4.4等，是除了太陽、月亮以外，全天空最明亮的星星。5月23日晚間能見到「金星合月」，金星將以2.2度的近距離與月球相會，這更是今年歷次發生在夜間的金星合月中仰角最高的一次，而5月29日將發生「水星西大距」，是今年3次中的第2次，本次與太陽相距角度為24.9度。在5月下旬至6月上旬的日出前，都有機會看到水星在東方低空閃耀。