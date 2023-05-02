好市多莓果驗出A肝病毒！　已吃下肚怎麼辦？疾管署曝處理流程

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莓果A肝檢驗陽性 產品全數下架銷毀食藥署會同高雄市政府衛生局前往好市多股份有限公司，對其進口的Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓（產地：智利，規格：1.81 kg/包），抽樣5件不同批次產品進行A型肝炎病毒檢驗，其中1件為陽性，產品標示有效日期為2023/09/19。
案內違規產品總計進口17,431.78公斤，庫存367.43公斤（203包），目前該公司已將違規產品全數下架，食藥署也已請衛生局監督業者完成後續回收銷毀作業並依法處辦，維護消費者相關權益。
已食用民眾勿驚慌！ 先60天自我監測症狀而針對此次事件，疾管署也啟動相關因應措施，請各縣市衛生單位及醫療院所提高警覺，對於疑似或確定A型肝炎個案詢問相關飲食史，並進行病毒序列比對，以釐清國內有無相關傳播發生。
疾管署提醒，民眾若有購買此批冷凍莓果產品切勿食用！如果是已經食用的民眾也不需太過驚慌，A型肝炎的潛伏期約為15－50天，請民眾從最後一次食用日的隔天開始，進行60天「自我健康監測」。
如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀時，請儘速就醫，就醫後須確實告知醫師相關飲食史，以得到適切的診斷及治療。
A肝重症高風險群 食用後評估接種疫苗此外，若為慢性肝病、肝癌或免疫力低下等A型肝炎重症高風險的民眾，疾管署表示，如果曾食用過該批莓果類產品，也可在最後一次食用日後2週內，就醫評估是否有自費接種A型肝炎疫苗的必要。
而臨床醫師診療時，若發現疑似病例應依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播的可能性。
疾管署提醒，病毒性A型肝炎主要藉由糞口傳播，可經由受病毒汙染的水、食物傳染，若手部接觸到感染者糞便後未確實清潔雙手，也可能造成間接感染，民眾應養成良好的飲食及衛生習慣，以降低感染風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57692
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