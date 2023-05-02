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好市多莓果驗出A肝病毒！　已吃下肚怎麼辦？疾管署曝處理流程

好市多莓果驗出A肝病毒！　已吃下肚怎麼辦？疾管署曝處理流程
好市多莓果驗出A肝病毒！　已吃下肚怎麼辦？疾管署曝處理流程

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】知名美式賣場近期向食藥署報驗「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，檢驗出有A 肝病毒陽性。目前，違規產品已全數下架，食藥署也請衛生局監督業者完成後續回收銷毀作業並依法處辦。

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疾管署也於4月28日上午，針對此事邀請地方政府衛生局共同研商並啟動相關因應措施。但如果已經將莓果吃下肚的民眾該怎麼辦？疾管署提供了處理辦法，呼籲民眾請勿驚慌。

莓果A肝檢驗陽性　產品全數下架銷毀

食藥署會同高雄市政府衛生局前往好市多股份有限公司，對其進口的Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓（產地：智利，規格：1.81 kg/包），抽樣5件不同批次產品進行A型肝炎病毒檢驗，其中1件為陽性，產品標示有效日期為2023/09/19。

案內違規產品總計進口17,431.78公斤，庫存367.43公斤（203包），目前該公司已將違規產品全數下架，食藥署也已請衛生局監督業者完成後續回收銷毀作業並依法處辦，維護消費者相關權益。

已食用民眾勿驚慌！　先60天自我監測症狀

而針對此次事件，疾管署也啟動相關因應措施，請各縣市衛生單位及醫療院所提高警覺，對於疑似或確定A型肝炎個案詢問相關飲食史，並進行病毒序列比對，以釐清國內有無相關傳播發生。

疾管署提醒，民眾若有購買此批冷凍莓果產品切勿食用！如果是已經食用的民眾也不需太過驚慌，A型肝炎的潛伏期約為15－50天，請民眾從最後一次食用日的隔天開始，進行60天「自我健康監測」。

如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀時，請儘速就醫，就醫後須確實告知醫師相關飲食史，以得到適切的診斷及治療。

A肝重症高風險群　食用後評估接種疫苗

此外，若為慢性肝病、肝癌或免疫力低下等A型肝炎重症高風險的民眾，疾管署表示，如果曾食用過該批莓果類產品，也可在最後一次食用日後2週內，就醫評估是否有自費接種A型肝炎疫苗的必要。

而臨床醫師診療時，若發現疑似病例應依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播的可能性。

疾管署提醒，病毒性A型肝炎主要藉由糞口傳播，可經由受病毒汙染的水、食物傳染，若手部接觸到感染者糞便後未確實清潔雙手，也可能造成間接感染，民眾應養成良好的飲食及衛生習慣，以降低感染風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57692

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