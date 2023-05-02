修復與韓粉關係？郭台銘高雄座談先跟韓國瑜道歉

鴻海創辦人郭台銘一連兩天在高雄與企業界、民眾舉行座談會，包括前高雄縣長楊秋興、前立委張顯耀、國民黨中央委員孫健萍，議員陳玫娟、陳麗珍，前議員童燕珍、陳若翠都出席今（2）日的座談，郭台銘在座談會一開始就先跟前高雄市長韓國瑜道歉，並表示為了能贏得勝選，他希望能和韓市長一起並肩作戰，似乎有意修補和韓國瑜及韓粉的關係。
記者鄭婷襄／高雄報導
郭台銘今日在高雄，座談會先用台語跟大家打招呼，接著就說，他很遺憾在四年前的那場選舉中，他和他的團隊對韓市長的言詞有所得罪，他鄭重向韓市長道歉，並說韓市長說過一句話「莫忘世上苦人多」，至今仍讓他耿耿於懷，上次競選，他在韓市長身上學了很多，今年為了能贏得勝選，他希望能和韓市長一起並肩作戰、一起努力，創造和平、繁榮、清廉的台灣。
他也再次對昨日說了要在半屏山蓋核電站一事道歉，不應該指名道姓，說了某一個地方，但他仍強調，既然他出來選，就要提出一些東西，每個縣市都要發展自己的清潔能源，核電是最安全的，誰敢說明年不會缺電、未來會不會缺電，如果他不提出這個問題，之後大家都要承擔。
郭台銘認為，2024是台灣關鍵一年，全世界都在關注台灣，過去世界關注台積電，現在也是，昨天在高雄的座談，大家都關注高雄的經濟，高雄要發展工業，半導體要發展、AI要發展，並說將來不是無核的世界，而是無碳的世界，民進黨說2050年非核家園，他建議應該改成非碳家園，要發展未來科技。