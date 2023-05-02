《嗨！營業中2》爆集體請辭！主要成員應徵「6缺3」 炎亞綸哭了
實境節目《嗨！營業中2》日前無預警釋出重要成員庹宗康、姚元浩、炎亞綸、吳映潔、浩子、莎莎集體辭職影片引起各界關切。對此，好看娛樂於今（2）日釋出主要成員應徵影片，不過主要成員卻「6缺3」，僅有3人應徵，分別是庹宗康、姚元浩和炎亞綸，引起熱議。炎亞綸在面試時非常自信，對答如流表示自己是十大傑出青年，希望爭取店長職務，接著拿出眼藥水滴眼睛演出瞬間落淚，表示自己也很會哭，可剛強可柔軟的領導能力一定能駕馭夥伴們。
記者郭佩蓉/綜合報導
庹宗康精神奕奕前往應徵，表達之前在屏東的一家冰店上班，因為距離太遠所以辭職，自己雖然54歲，但是還是非常的硬朗一定可以勝任工作。至於姚元浩在面試時則是搶先一步拿出紅酒燉牛肉的調理包，公開賄賂面試主管，並大秀自己的優點說：「自己非常多時間且配合度高、不怕燙、不怕被網友罵、也不怕被污名化表現出強烈企圖心。」
《嗨！營業中2》求職應徵影片上架再次引起矚目和討論，主要原因是重要成員六缺三，對於日前傳出換角一說甚囂塵上，對此好看娛樂僅回應宣傳片長度限制，僅放部分成員求職片段。記者再追問另外重要三位成員是否有求職？好看娛樂回應下一次的影片會回答大家的疑惑。