瑪利歐多狂？YouTube總觀看次破「1千億」 首支影片曝光
任天堂三本柱之一的「瑪利歐」，吸睛功力一流，日前YouTube Japan特別製作了一支將近4分鐘的影片，公佈瑪利歐相關影片在YouTube累積超過1000億次的觀看次數，影片中找來日本知名聲優花江夏樹擔任旁白，影片中也分享了第一支與瑪利歐相關的影片，《NOWnews今日新聞》從影片中發現，該影片是16年前上傳的矇眼彈奏瑪利歐配樂，到目前為止累積362萬次的點閱。
記者周淑萍/綜合報導
有著小鬍子經典造型的任天堂三本柱之一的瑪利歐，YouTube Japan在影片中提到，以瑪利歐為主題的YouTube瀏覽量，目前全球已經累積超過1000億次，瀏覽數堪稱遊戲之冠，其中包含了遊戲、角色扮演、音樂、周邊開箱等等，其中最早的一部瑪利歐影片不是遊戲相關的影片，而是16年前一部矇眼彈奏瑪利歐的音樂，目前累積有超過362萬次的點閱。
此外，影片中也提到，目前YouTube上有超過2000個以瑪利歐為主題的頻道，而有上傳過瑪利歐相關影片的頻道更是超過200萬個。在日本超頂級擁有1120萬訂閱數YouTube創作者HikakinTV也有不少相關的創作。從1981年首度亮相的瑪利歐，至今已經超過40個年頭，絕對可說是電玩史上最風光的角色之一