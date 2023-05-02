10公分直腸脫垂在外要靠手推回！　８旬澳門婦來台「達文西微創」成功

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直腸脫垂在外10公分 患者不堪其擾直腸脫垂通常是因為骨盆底肌因老化而鬆弛所致，除了會讓病人坐立難安之外，也可能會造成子宮脫垂的風險。趙奶奶為直腸脫垂困擾多年，遍尋澳門醫療院所，皆以趙奶奶年事已高、手術風險大為由，建議趙奶奶繼續以手動推回方式度日即可。
但最近直腸脫垂的狀況加劇，讓趙奶奶不堪其擾，來台尋求醫療協助。以輕微的直腸脫垂來說，一般可透過像痔瘡手術的方式，直接進行直腸肌肉層摺疊術完成治療；但若像趙奶奶直腸脫垂在外的長度長達10公分，就必須從腹部進行手術。
達文西微創「直腸固定術」 降低出血及併發症此次手術由羅東博愛醫院外科部部長李明璋、大腸直腸外科余盈輝主任同時執刀，因考量趙奶奶年紀較大，為規避手術風險，兩位醫師選擇不切除直腸，而是直接將直腸上提，輔以人工網膜，將直腸上托、固定於較高位的腹膜上，透過達文西微創手術完成直腸固定術，讓趙奶奶提升生活品質。
李明璋表示，直腸固定術透過腹腔鏡手術和達文西微創手術都可以完成治療，但達文西機械手臂以其放大倍率與器械手指靈活性的優勢，在組織剝離與縫合上都能有更精細的表現。
達文西醫療技術到位 醫師可做得更多余盈輝主任解釋，因人體直腸位置很低，腹腔鏡手術能運用的空間與角度都很受限，如果同一個10公分的傷口要進行手術縫合，腹腔鏡因為運針受限，也許只能大範圍縫5針，但用達文西機械手臂卻可以精密的縫上數倍的針數，使身體組織傷口修復更堅固，不但手術精緻度提升，病人術後的出血、併發症與疼痛感也會大幅降低。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57632
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