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企鵝妹粉絲灌1星抵制！好市多正面回應　好評湧入「幫補血」

▲企鵝妹昨（1）日抵達北投好市多，遭員工制止錄影後離場。（圖／翻攝自企鵝妹直播）
▲企鵝妹昨（1）日抵達北投好市多，遭員工制止錄影後離場。（圖／翻攝自企鵝妹直播）

記者鍾怡婷/綜合報導

知名實況主「企鵝妹」徒步環台，在昨（1）日到北投Costco熟食區用餐時，被店員告知無法直播，只好離開賣場到停車場用餐，對此有不少鐵粉湧入Google評論怒刷一星，對此，好市多官方也回應，禁止拍照、錄影是為了維護會員權益，希望企鵝妹能理解，目前也有不少熱血網友給5星好評幫補血。

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企鵝妹1日計畫徒步到Costco北投店用餐，當她購買完Pizza、可樂剛坐下，立即被店員告知無法在店內直播、錄影，於是只好立刻拿著餐點離開賣場，並在直播中理性解釋，全世界的Costco都規定不能在店內錄影、拍攝，並不是北投分店特意為難，但仍有不少粉絲到Costco北投店怒刷1星負評。

對此，好市多也回應，由於賣場採會員制度，為維護會員的權益，全球好市多會員注意事項中明訂「好市多賣場禁止拍照、攝影、錄音。」希望這位會員理解。而好市多各大賣場門口，也可以看到，有相當清楚的明示，請勿拍攝、攝影的大型圖片標誌。

▲好市多各大賣場門口，也可以看到，有相當清楚的明示，請勿拍攝、攝影的大型圖片標誌。（圖／好市多提供）
▲好市多各大賣場門口，也可以看到有相當清楚的明示，請勿拍攝、攝影的大型圖片標誌。（圖／好市多提供）
不少熱心網友也湧入評論區給5星幫補血，「幫補血，遵守人家賣場的規定有很難？ 很難遵守就別來台灣了」、「幫補血，規定一直都訂在那邊，看不懂中文還是退一退（會員）算了」、「明知道不能直播還硬播，被驅趕了再哭哭不要罵好市多，傻眼」。

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