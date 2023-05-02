派發言人赴民眾黨領表　柯文哲擬520宣布選總統

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媒體詢問是否會在520記者會公布副手人選，陳智菡表示「請大家拭目以待」，520記者會要公布的東西滿多的，大架構包括柯文哲過去公布的參選理念，共榮社會、台灣自主、兩岸和平等，都會在520記者會向大家說明。
至於柯文哲是否有訪日規劃？陳智菡，柯文哲訪美時不斷向美方溝通，希望台灣加入區域性經濟組織，唯有台灣經濟、國力提升才能成為一個刺蝟之島，除了美國之外，日本角色也很重要，不可諱言訪日是一個選項。
媒體問跟鴻海創辦人郭台銘的合作是否破局，傳出「侯郭等距」？陳智菡表示，事實上，柯文哲不管是跟郭台銘、新北市長侯友宜都保持相當友好的關係，柯文哲過去一直強調團結一切可以團結的力量，相關揣測都是捕風捉影。
柯文哲的前幕僚攝影官潘俊霖爆料，柯文哲2014跟2019年大甲媽繞境都趁沒人時偷坐車，並與柯文哲的妻子陳佩琪為了20萬的攝影費用隔空交鋒，陳智菡指出，柯文哲從美國行程回來後有很多時差與體力要調節，他從頭到尾沒說要說要全程參與，「他參加的是大甲媽遶境，不是馬拉松比賽」，大家也了解區隔，外界用政治性操作，大家的眼睛都是雪亮，「心存善念、盡力而為」，柯文哲會抱持這樣的信念繼續走下去。