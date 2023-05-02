NBA／嘴綠想見證LeBron破紀錄歷史一刻！被勇士主帥Kerr一口回絕
金州勇士隊明（3）日將在主場迎戰洛杉磯湖人，這也是西區第二輪精彩對決，眼看「詹皇」LeBron James將跟「咖哩」Stephen Curry季後賽再度交手，相信讓人十分期待，而勇士隊精神領袖「嘴綠」Draymond Green也爆料，自己曾在季中想去看「詹皇登基」，也就是LeBron James超越「天鉤」賈霸
記者吳政紘/綜合報導
Curry過去和James進行過無數次經典對決，「勇騎大戰」一直是NBA票房保證，此前4次都發生在總冠軍賽上，勇士取得了3勝1敗的戰績；但詹皇在2016年率領騎士拿到隊史首冠，並且完成總冠軍賽史上唯一一次1-3落後逆轉。
Draymond Green也跟詹皇有過不少「互動」，根據《ESPN》記者Marc J. Spears報導，原本Draymond Green在季中時本身打算到現場見證LeBron打破歷史總得分，但卻被勇士主帥Steve Kerr婉拒，
「他對我說，我不認為這對我們的球隊有好處，當我們在路上為作客比賽時，你卻在飛往洛杉磯的途中，隊友們會看見，他們會見到你在電視上將解比賽。接下來作客波特蘭對我們來說是一場重要的比賽。」
當然，故事的最後，Draymond Green還是沒有去看詹皇，不過這也顯示出兩人私底下也有不錯的交情。