全台首見「侍鹽師」！晶華酒店與台灣鹽場合作 推7種好鹽
▲台北晶華酒店將與洲南鹽場及在地製鹽職人合作，Robin’s Grills牛排屋將會有7款在地鹽品，由專業的「侍鹽師」服務介紹。（圖／晶華酒店提供）
記者葉盛耀/綜合報導
2023-05-02 16:59:09
我們常聽到侍酒師、侍酒師，如今竟然也有侍鹽師。呼應聯合國SDGs(Sustainable Development Goals)永續發展目標，台北晶華酒店宣布與洲南鹽場以及其他在地製鹽職人合作，展現與在地文化共生共榮的行動力，即日起將7款來自台灣各地且風味各異的鹽品帶進館內餐廳、推出「侍鹽師」服務為餐食美味加分；不僅餐點，晶華酒店同時也將鹽應用在SPA療程當中。另外礁溪晶泉丰旅即日起至6/30亦推出與永續環保議題相關的「森山淨行。迎春」住宿專案，帶領旅客走入並體驗大自然的美好。
晶華酒店提到，隨著時代演進，傳統產業面臨創新轉型的考驗，擁有兩百年歷史的人工曬鹽產業也不例外。期許能與台灣在地鹽業站在產業共好的最前線，透過「產地到餐桌、產地到肌膚」的體驗，與消費者分享來自台灣在地的好素材。位於嘉義布袋的洲南鹽場，是台灣西南沿海僅存的兩座人工日曬鹽田之一。闢建於1824年，曾經開啟台灣鹽田榮景，曾於2001年廢曬。直至2008年，嘉義縣布袋嘴文化協會整建洲南鹽場、推行社區再生，才又為老鹽田注入新生命。 此次合作，洲南鹽場為台北晶華酒店二樓的Robin’s Grills牛排屋，嚴選彰化埔田馬告竹鹽、雲林萬豐醬油的蔭鹽花、嘉義布袋洲南鹽花、台南北門二層鹽、屏東後灣海硓鹽、台東卑南鄉達魯瑪克部落的羅氏鹽膚木、綠島珊瑚海鹽等7款在地鹽品，用餐時，經過專業訓練的「侍鹽師」為賓客送上佐餐鹽盤，介紹鹽品的特色並建議佐餐方式。主廚團隊同時也將風味鹽入菜，為沙拉吧與甜點檯帶來全新品項，邀請消費者透過味蕾、「從產地到餐桌」落「食」永續發展目標。 ▲晶華酒店將與嘉義布袋的洲南鹽場與各地在地製鹽職人合作，推廣台灣在地好鹽。（圖／晶華酒店提供）
晶華酒店也在沐蘭SPA推出「賦活淨鹽舒緩」療程，療程使用富含天然礦物質和微量元素的彰化浦田竹鹽及嘉義洲南鹽花，從美人蒸汽浴、花瓣足浴，接著還有芳療師使用沐蘭SPA獨家特製的甜橙薄荷按摩油進行背部、足部與頭肩的指壓按摩，療程中配合以浦田竹鹽製成的去角質磨砂膏，幫助代謝背部老廢角質並讓肌膚滋潤柔軟有彈性，最後還可享有艾香療癒鹽浴。療程結束後，再品嘗馬告海鹽堅果、焦糖竹鹽千層酥、洲南鹽花花生軟餅乾及鹽之花桑格利亞，四款嚴選鹽品入饌的手工點心和飲品。
另外，礁溪晶泉丰旅即日起至6/30推出「森山淨行。迎春」住宿專案，帶領旅客走入自然，體驗環保與永續旅遊的美好。豐富的專案內容包括「淨能苔球植栽DIY」、「靜心睡前舒壓伸展體驗」，其中更有專人導遊「無痕健行山林之旅」，鼓勵房客走入戶外，體驗「無痕健行」綠色旅遊方式，強調保持山林的環境原貌，不留下任何痕跡，旅客將在專人帶領下，走訪跑馬古道、林美石磐步道，欣賞大自然美景的同時，也學習保護環境。房客將再獲贈晶泉聯名永續環保杯組，入住雅緻溫泉客房再送自助早餐，兩人成行、每人每晚最低2,700元起。 ▲沐蘭SPA推出「賦活淨鹽舒緩」療程，療程使用了富含天然礦物質和微量元素的彰化浦田竹鹽及嘉義洲南鹽花。（圖／晶華酒店提供）
▲礁溪晶泉丰旅即日起推出「森山淨行。迎春」住宿專案，體驗「無痕健行」綠色旅遊方式。（圖／礁溪晶泉丰旅提供）