114學年分發入學「158系組」首參採數乙　這3學群居多

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大考中心也說，逐步修正版本期間，亦辦理小型諮詢會議與全國分區諮詢會議，邀請高中教師提供意見，最後再經教育部多次邀集高教司、國教署、國家教育研究院、數學學科中心師長，分別由課綱、教學與學習等面向共同討論、調整後定案。
大考中心指出，114學年度起的分科測驗數學考科，測驗範圍包含部定必修及部定加深加廣選修，其中數學甲考科的測驗範圍定為10年級必修、11年級必修數學A類、12年級加深加廣選修數學甲類；數學乙考科的測驗範圍定為10年級必修、11年級必修數學A類及數學B類均關聯的學習內容、12年級加深加廣選修數學乙類。
就數學甲考科而言，大考中心表示，114學年度起測驗範圍並無調整；而數學乙考科的測驗範圍，特別在11年級部分，為配合於11年級無論修習數學A類或B類之學生皆可於12年級修習數學乙，因此定為數學A類及數學B類均關聯的學習內容，包含A類與B類之間的關聯，以及A類和B類與數學乙關聯。未來將視高中11年級教學現場的情況，經與各界討論後再斟酌是否微調數學乙考科11年級的測驗內容，如有微調，將盡早公告。
大考中心提到，本次公告考試說明，與過往依據99課綱命題時指定科目考試數學考科考試說明呈現方式有所不同，不再採行「顆星制」，主要考量應將高中學生的學習主導權還給高中教學現場，大學考招制度也配合高中課程教學現場的轉變，非由考試引導教學，此外，分科測驗考試時間約為每年7月上旬，高中學生已完成3年所有課程，因而分科測驗具有總結性評量的特性，測驗內容理應包含大學多元入學方案所定之所有部定必修與部定加深加廣選修範圍。
招聯會統計，114學年度繁星推薦管道有556個系組參採數學A，274個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有115個系組，有837個系組不參採數學。申請入學則有627個系組參採數學A，304個系組參採數學B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有126個系組，有979個系組不參採數學。
與113學年度相比，兩招生管道使用數學考科情況沒有大幅差異，有近半數系組不參採數學，參採數學A在3成左右，數學B則接近兩成，其餘約5%系組則參採數學A或數學B其中任一科皆可。
目前就讀高一學生透過「114學年度繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，了解未來升高二選修數學的規劃方向，招聯會統計114學年度分發入學有73個系組參採數學A，169個系組參採數學B，455個系組參採數學甲，並有154個系組首度參採數學乙，參採數學B+數學乙有3個系組，檢定數學A或B有74個系組，檢定數學A或B並採計數學乙則有1個系組，還有878個系組不參採數學。
招聯會指出，原111考招方案規定，分科測驗僅有數學甲可做選擇，部分校系希望有更適切考科可採計。招聯會決議114學年度起將「數學乙」考科納入分科測驗考科後，有158個系組首度使用到分科測驗數乙。
招聯會進一步分析，首度使用分科測驗數乙的158個校系組中，以財經、資訊、商管學群居多，占了7成左右；另依據12年國教數學領域課程手冊「高中加深加廣選修升學職涯進路關係表」建議，113學年度以前僅有數學甲可做選擇而希望有更適切考科可採計的大學財經、管理學群中，113學年度財經學群有17個系組參採數甲，到了114學年度只剩6個系組仍沿用數學甲；而這6個系組中，有4個系組是採招生分組方式（一組數學甲、一組數學乙或數學A），另2個系組在110學年度以前即採數學甲，屬高數學需求校系。管理學群113學年度有9個系組使用數學甲，有數學乙可以使用後，114學年度只剩3個招生分組的系組有使用數學甲（另一組採數學乙）。