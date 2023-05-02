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血糖正常就沒有糖尿病？ 中榮AI精準預測糖尿病風險

▲台中榮總二位醫師利用AI機器深度學習，以簡單易得的9項生理與檢驗數值，可以診斷是否有胰島素阻抗，是本土第一個智慧演算法，（圖／中榮提供）
▲台中榮總二位醫師利用AI機器深度學習，以簡單易得的9項生理與檢驗數值，可以診斷是否有胰島素阻抗，是本土第一個智慧演算法，（圖／中榮提供）

記者金武鳯/台中報導

血糖正常不一定就沒有糖尿病！研究發佈，在未診斷出糖尿病前，因代謝症候群引起的胰島素阻抗，就已開始對器官造成影響。臺中榮總醫師利用AI機器深度學習，以簡單易得的9項生理與檢驗數值，可以診斷是否有胰島素阻抗，是本土第一個智慧演算法，可以幫助民眾早期預防，降低罹患糖尿病風險。

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台中榮總表示，由新陳代謝科主治醫師李佳霖，以及腎臟科主治醫師蔡尚峰研究的智慧演算法，已發表在今年四月世界頂尖的醫學期刋The Lancet (刺胳針)的子期刊 「eClinicalMedicine」，影響分數(Impact Factor) 17分，受到國際醫界重視。

 台中榮總表示，糖尿病定義為血糖超過一定標準，空腹血糖在126mg/dl以上，或是過去三個月平均血糖的指標「糖化血色素(HbA1c)」6.5以上)，根本的原因為胰島素發生阻抗，無法有效降低血糖。過去的研究發現，早在血糖高到符合診斷糖尿病的標準之前，胰島素阻抗在體內已發生超過十年，而此時早就開始造成心臟與血管等器官的傷害。

因此，早期就診斷胰島素阻抗，可以使醫師盡早介入並預防未來心血管疾病所造成的病變與死亡。然而傳統上，胰島素阻抗需要抽血中的胰島素數值來做運算，但是此項胰島素數值並不是健康檢查或醫院常規抽血的檢驗項目，因此，在健康篩檢時，民眾並無法提早知道自己是否有胰島素阻抗，更遑論預防勝於治療，相當可惜。

李佳霖醫師與腎臟科蔡尚峰醫師，於去年九月在陳適安院長支持下，前往美國麻省理工學院參訪，與國際頂尖學者對談，進而催生此人工智慧電腦深度學習演算法，只需要9項簡單易得的生理與檢驗數值，包括年齡、性別、種族、身體質量指數BMI、空腹血糖、糖化血色素、三酸甘油酯、總膽固醇與高密度膽固醇，即可由此演算法計算是否已有胰島素阻抗的狀況。

此演算法由臺灣美兆資料庫與美國國家健康營養調查所推演出來，因此可以跨種族使用。台中榮總已將臺灣人體生物資料庫(Taiwan Biobank)的病人，通過此演算法的運算之後，證明有胰島素阻抗傾向者，雖然傳統的心力分數與心血管風險正常，但最終心血管相關死亡率在數年後依然顯著上升。因此，在臨床上透過本演算法，可以輕易診斷出血糖仍為正常者，是否已經有胰島素阻抗，讓民眾早期預防，減少罹患糖尿病風險。

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