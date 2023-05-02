NBA季後賽免費看！ 中華電信Hami Video直播每天一場不用錢
NBA美國職籃季後賽正火熱開打，中華電信MOD、Hami Video自開賽以來天天提供NBA精彩賽事直播，今(2)日再宣布Hami Video提供天天一場免費收視季後賽直播，東、西區季後賽隊伍集結全世界最豪華陣容，只要至手機、平板、電腦或連網電視，免費登入Hami Video即可免費看。
記者周淑萍/綜合報導
NBA賽程進展到季後賽第二輪，東區戰況與西區賽事的刺激賽況讓全球粉絲熱血沸騰，後續包括丹佛金塊、鳳凰城太陽、費城76人等晉級隊伍一路至六月總冠軍賽的精彩賽事，全球球迷都在關注誰能捧起籃球最高殿堂的歐布萊恩金盃。
在台灣想看NBA，由中華電信提供賽事轉播，網路訂閱「Hami Video運動館」每月最低只要149元起，即可多螢隨身觀看NBA、MLB每天四場直播以及五月開賽的 BWF世界羽球系列賽、法網等豐富多元運動賽事。5/31前申辦「MOD家速方案」，網路門市成功申請最高再送Hami Point 2,000點，可用電視大螢幕看球賽。
觀賞路徑：
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