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NBA季後賽免費看！　中華電信Hami Video直播每天一場不用錢

▲中華電信今(2)日宣布Hami Video提供天天一場免費收看季後賽直播，只要手機、平板、電腦或連網電視，免費登入Hami Video即可免費看。(圖／記者周淑萍攝)
▲中華電信今(2)日宣布Hami Video提供天天一場免費收看季後賽直播，只要手機、平板、電腦或連網電視，免費登入Hami Video即可免費看。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

NBA美國職籃季後賽正火熱開打，中華電信MOD、Hami Video自開賽以來天天提供NBA精彩賽事直播，今(2)日再宣布Hami Video提供天天一場免費收視季後賽直播，東、西區季後賽隊伍集結全世界最豪華陣容，只要至手機、平板、電腦或連網電視，免費登入Hami Video即可免費看。

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NBA賽程進展到季後賽第二輪，東區戰況與西區賽事的刺激賽況讓全球粉絲熱血沸騰，後續包括丹佛金塊、鳳凰城太陽、費城76人等晉級隊伍一路至六月總冠軍賽的精彩賽事，全球球迷都在關注誰能捧起籃球最高殿堂的歐布萊恩金盃。

▲天天一場不過癮的話，可以直接訂閱「Hami Video運動館」每月最低只要149元起，即可觀看NBA、MLB每天四場直播。(圖／官方提供)
▲天天一場不過癮的話，可以直接訂閱「Hami Video運動館」每月最低只要149元起，即可觀看NBA、MLB每天四場直播。(圖／官方提供)
在台灣想看NBA，由中華電信提供賽事轉播，網路訂閱「Hami Video運動館」每月最低只要149元起，即可多螢隨身觀看NBA、MLB每天四場直播以及五月開賽的 BWF世界羽球系列賽、法網等豐富多元運動賽事。5/31前申辦「MOD家速方案」，網路門市成功申請最高再送Hami Point 2,000點，可用電視大螢幕看球賽。

觀賞路徑：

  • Hami Video →運動館
  • MOD首頁→運動→ NBA美國職籃

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