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富察赴中被捕　北市文化局長蔡詩萍：遺憾民主自由出版人遭逮

▲富察赴中被捕，北市文化局長蔡詩萍：遺憾自由出版人遭逮。（圖／記者嚴俊強攝）
▲富察赴中被捕，北市文化局長蔡詩萍：遺憾自由出版人遭逮。（圖／記者嚴俊強攝）

中央社

（中央社記者劉建邦台北2日電）八旗文化總編輯富察（李延賀）因涉嫌從事危害國家安全活動遭中國拘捕。台北市文化局長蔡詩萍今天說，富察是台灣民主自由開放社會的典型出版人，被中國當局逮捕非常遺憾。

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台北市議會定期大會下午召開教育部門質詢及答覆，北市府文化局、觀光傳播局等官員列席備詢。民進黨台北市議員李建昌質詢，蔡詩萍是富察的好朋友，針對富察遭中國逮捕，詢問蔡詩萍的看法。

蔡詩萍指出，如議員所提，他曾替富察所屬出版社寫過書評及讀過許多出版的書，與富察是多年好朋友，富察是台灣民主自由開放社會的典型出版人，充滿理想，至於富察回中國大陸辦證件，被中國當局逮捕，覺得非常遺憾。

蔡詩萍說，富察在中國大陸遭逮的事，媒體未報導前就先知道，期間有透過友人了解，很可惜未幫上忙。

李建昌質詢，因台北市政府5月間將與上海市討論舉辦雙城論壇相關細項，希望身為富察好朋友的蔡詩萍可轉告市長蔣萬安，應要表達關心富察狀況，因這有關人權，無關統獨，蔣萬安更不要像前市長軟弱處理兩岸議題。蔡詩萍答詢，議員在議場質詢題目，蔣萬安應會聽到。

富察3月赴中後失聯，中國大陸國台辦4月26日證實，李延賀因涉嫌「從事危害國家安全的活動」，正接受國家安全機關調查，有關方面將依法保障其各項合法權益。

富察1971年出生於中國大陸遼寧省岫岩縣，擁有中文博士學位，曾任上海文藝出版社副社長，後與台灣人士結婚生子，搬到台灣定居，2009年在台灣成立八旗文化出版社，為讀書共和國出版集團旗下的品牌，富察並於2013年領取中華民國居留證。

八旗文化出版品如號稱中國官場貪腐分析報告由美籍華人裴敏欣所著的「出賣中國」，日本法學博士熊倉潤撰寫的「新疆」內容為新疆被中國支配70年悲慘歷史，及矢板明夫與石平合著「曾經以為中國最幸福」，矢板明夫「人民解放軍的真相」寫中共200萬私軍威脅、腐敗與野心，都有可能挑起中共政權的敏感神經。（編輯：李錫璋）1120502

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