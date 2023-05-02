地緣風險求生路！印度聯俄推動南北運輸走廊　強槓中國一帶一路

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報導指出，隨著印度和俄羅斯決心在不斷變化的地緣政治動態中，加強包括貿易在內的雙邊經濟活動，對南北走廊地緣政治推力已經上升。
俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）表示，「我們打算簽署一系列補充協議，首先是關於運輸服務協議。我們有南北走廊，計畫通過哈薩克、土庫曼和亞塞拜然到達伊朗和印度。我們將在這一領域簽署幾項協議。」
由50人組成的印度商業代表團上週訪問俄羅斯，以探索進一步促進兩國貿易的機會，兩國也就自由貿易協定進行談判。
INSTC旨在促進印度、俄羅斯、伊朗、阿富汗、亞美尼亞、白俄羅斯、保加利亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等在內的國家之間更容易進行貨物貿易。
印度一直致力於加強國內乃至國外的互聯互通。Trends Research and Advisory表示，這是涉及印度的一系列國際倡議中的其中一個，且顯然是印度從南亞開始對抗一帶一路倡議的國際戰略一部分。
除了INSTC以外，地中海航運公司（MSC）也有望啟動連接印度與海灣國家和西地中海地區的服務，航運服務預計於12月開始，將從沙烏地阿拉伯的吉達港出發，途中停靠杜拜、印度、非洲、義大利西班牙、馬爾他、沙烏地阿拉伯。
一名分析師表示，印度透過境外建設龐大的基礎設施，悄悄加強與各國的聯繫，這是為了應對中國主導的一帶一路倡議所帶來的挑戰。