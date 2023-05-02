5大高風險賣場！今年第一季報案數曝 刑事局：蝦皮購物781件最多
內政部刑事警察局今（2）日公布112年第1季解除分期付款詐騙高風險賣場排行，其中「蝦皮購物」報案數高達781件，接著依序為「鞋全家福」、「旋轉拍賣」、「車庫娛樂」、「威秀影城」，而「解除分期付款」詐騙手法，為歹徒駭入電商業者系統資料庫後獲取個資後，再假冒客服或買家來聯繫被害人，刑事局再度提醒，銀行人員不會主動致電指示操作ATM或網路銀行，ATM或網銀也沒有解除設定、認證身分等功能，呼籲民眾慎防「+」、「+2」、「+886」開頭之來電號碼。
記者林莞茜／綜合報導
刑事局表示，騙買家詐騙手法為假冒電商客服致電消費者稱「訂單錯誤、誤設會員等級、連續扣款、重複訂單」等，告知稍後會有銀行人員致電聯繫，進而假冒銀行人員要求民眾操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定；騙賣家詐騙手法則是假冒買家聯繫被害人，以無法下單之名義，稱「賣家未認證、未簽署金流協定、賣場違規」並給予假客服連結、QR Code或LINE ID，詢問賣家銀行帳戶資訊後，假冒銀行人員指示操作ATM或網路銀行。
而根據統計，112年第1季民眾通報高風險賣場，第一名為781件的蝦皮購物，再來是426件鞋全家福、359件旋轉拍賣、247件車庫娛樂、200間威秀影城。刑事局再次呼籲民眾，銀行人員不會主動致電指示操作ATM或網路銀行，ATM或網銀也沒有解除設定、認證身分等功能，請慎防「+」、「+2」、「+886」開頭之來電號碼。