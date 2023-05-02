巷仔內／郭台銘爭提名　修補深藍裂痕、搶攻中南部劍指侯友宜

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因此，郭台銘目前的第一步，就是修補與深藍的裂痕，以及重建與黨內的關係。
郭台銘先日透過挺郭的金門立委陳玉珍邀集黨內立委餐敘，當天餐敘來了十多人，人數並不算少，郭台銘透過此舉向支持者釋疑，黨內並非全部人都挺侯，郭更接連在許多場合表態，會支持需要幫忙的立委，提供糧草、資源的意思不在話下。
再者，郭台銘近日頻頻安排中南部行程，先是拜會了彰化縣議長謝典林，謝典林也直接表態對郭台銘的支持，謝家的國民黨立委謝衣鳳雖然公開力挺侯友宜，但郭仍獲得了謝家另一派謝典林的支持；郭今日再拜會屏東縣議長周典論，也一連兩天在高雄舉辦座談，一場是針對企業，一場是與民眾互動。
郭台銘選擇中南部踩點，也是經過精心安排，中南部不少藍營人士對侯友宜「沒有感情」，也十分陌生，對於侯過去四大公投與國民黨保持距離的態度更非常不滿，因此有不少中南部藍營人士揚言，如果提名侯友宜，就要改投柯文哲。
郭台銘看準中南部「反侯」的情緒，在這樣的時機點，與藍營在地人士拉近關係，傾聽在地的需要，更承諾會在中南部最在意的企業轉型、經濟方面給予幫助和支持，讓不少中南部人士對郭台銘改觀。
在議題的選擇上，郭台銘也十分精準，近日郭頻拋出重啟核四的議題，這是一個高度敏感、且具有爭議的問題，郭勇於拋出的原因就在於，深藍支持者買帳，且讓核能立場不清楚的侯友宜腹背受敵。
不過，郭台銘仍引發了失言風波，他在高雄拋出半屏山可蓋核電廠，引發爭議，連黨內民代也不買單，但郭台銘團隊的危機處理也很優秀，不到24小時就在臉書道歉，為失言止血。
郭台銘目前最大的弱點就是不受深藍支持者喜愛，主因就是四年前郭台銘在總統初選時，對韓國瑜的攻擊，以及敗選後憤而退黨。
郭台銘了解到人性的這一點，積極修補與深藍的裂痕，他選在今日與高雄民眾對談的場合，公開為四年前在總統初選階段對前高雄市長韓國瑜言詞得罪，鄭重向韓國瑜道歉，更希望有機會郭韓會，這樣的政治動作可說是十分精準，就算深藍支持者心理上仍有芥蒂，但也算能感受到郭台銘的誠意。
近幾週郭台銘掌握了網路及媒體聲量，反觀侯友宜卻受困在新北市議會，當所有人都認為國民黨已經內定徵召侯友宜的同時，郭台銘正努力急起直追，且接下來還有兩週左右時間，勢必會有更多的動作爭取藍營、中間選民支持，國民黨究竟要提名誰參選總統，仍是未定之數。