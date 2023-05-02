梅雨季「第1發雨彈」在路上了！週末急轉變天 半個台灣防大雨
本週上班日，台灣天氣大致是晴到多雲的穩定天氣，今（2）日中午，高雄市杉林區飆出攝氏36.2度的最高溫，中央氣象局指出，週六（5/6）之前各地都偏熱，白天高溫普遍能超過攝氏30度，週六晚間「梅雨季第一波鋒面」接近，下週日（5/7）中部以北、東半部和南部山區降雨較明顯，下週一天氣逐漸回穩。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員曾昭誠表示，明（3）日至週五（5/5）各地天氣晴朗穩定，僅東半部地區和西半部山區午後有些降雨，較明顯的變天出現在週六入夜過後，北部、東半部慢慢轉為局部短暫陣雨，下週日中部以北、東半部及南部山區全天有局部短暫陣雨，其中，中部以北需特別注意局部較大的雨勢。
氣溫部分，曾昭誠提及，明日各地低溫約落在攝氏21至24度，白天高溫則是攝氏29至33度，中南部部分地區會有突破攝氏36度的高溫，因此氣象局持續發布「高溫資訊」提醒，預計各地氣溫還會逐日回升，ˊ週四至週五（5/4至5/5）可說是最炎熱的一天，不過下週日隨著鋒面過後的東北季風增強，北部可能又會出現攝氏10度左右的溫差，請民眾特別留意。
此外，曾昭誠補充，雖然5月已經進入梅雨季，不過目前觀測上，台灣附近仍是處於偏乾的環境，本週末報到的鋒面也不是會帶來強降雨的「梅雨鋒面」，而是較接近春天的天氣系統，真正的梅雨可能要5月下旬或6月初才會出現，提醒民眾，缺水的情況仍在持續，平時請注意珍惜水資源，節約用水，後續天氣動態氣象局將持續觀察。