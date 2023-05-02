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樂生修復遲延、無專責單位規劃　行政院、衛福部、樂生遭監委糾正

▲監委范巽綠表示，樂生療養院違反樂生園區整體發展計畫，遲延園區修復進度，且無專責單位規劃營運發展。（圖／記者黃仁杰攝）
▲監委范巽綠表示，樂生療養院違反樂生園區整體發展計畫，遲延園區修復進度，且無專責單位規劃營運發展。（圖／記者黃仁杰攝）

中央社

（中央社記者陳俊華台北2日電）監委范巽綠今天說，樂生療養院擬將蓬萊舍隔間作為「院民住宅」，違反樂生園區整體發展計畫，導致抗爭不斷，遲延園區修復進度，且無專責單位規劃營運發展，行政院、衛福部、樂生遭糾正。

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范巽綠透過新聞稿表示，監察院社會福利及衛生環境委員會日前通過糾正行政院、衛生福利部暨樂生療養院。針對樂生療養院無視行政院2017年、2019年及2021年三次核定的樂生園區整體發展計畫，將「蓬萊舍」規劃作為「樂生保存運動紀念館」，竟擬將蓬萊舍隔成3間作為「院民住宅」。

范巽綠說，這已忽視樂生保存運動在台灣公衛史、醫學人文、文化資產等層面的重要意義，以及蓬萊舍作為保存運動的重要見證場域，導致相關團體抗爭不斷，也使樂生園區修復進度遲延，衛福部、行政院未能督同樂生療養院弭平爭議，有督導不周的疏失。

范巽綠表示，樂生園區的整體發展雖經行政院三次核定「樂生園區整體發展計畫」，作為修復歷史建築物群階段的修繕計畫，但計畫內容僅止於「建築物」的修復規劃，而欠缺園區再利用計畫。

范巽綠說，衛福部雖在2019年10月召開「樂生未來營運發展討論會議」，決議應成立專責單位，但距今3年6個月過去，仍無核定籌備處或設置專責單位，導致延宕規劃樂生園區未來營運發展，對園區發展、院民安置、搬遷及園區營運與再利用，欠缺通盤考量與細部計畫，處事消極被動。

范巽綠指出，國際間如日本、韓國、馬來西亞、挪威、希臘、美國等國，已成立漢生歷史園區或紀念博物館，保存反省人類傳染病防治苦難歷史的重要史蹟，透過文化資產的保存，消弭對漢生病人長久以來的歧視，彰顯人權的普世價值。

范巽綠表示，但樂生療養院以欠缺經費與專業為由，對園區相關文物保存、清點、登錄與移置作業與規劃毫無作為，任由上千份的院民資料、公文書報、日治時期文件及藏書等紙質文物堆置在鐵皮屋中。

范巽綠指出，行政院在2009年雖囑由衛福部主辦園區規劃，但對於樂生園區未來的營運與再利用、文資的保存及活化等，卻未協調文化部等相關部會研處永續發展模式，導致2024年底硬體將全部修繕完成前，陷入有硬體無軟體的窘境，且文資存有滅失風險，亟待檢討改進，因此依法提案糾正。（編輯：林興盟）1120502

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