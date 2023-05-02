指揮中心表揚晚會將登場！機師工會拒出席：行政訴訟進行中

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不過傳出機師工會拒絕出席，今機師工會證實，並透露對會員的相關說明，直言因為指揮中心於疫情期間對於航空機組員於疫情期間對於航空機組員、放任錯誤訊息散佈，導致社會對前艙機組員的歧視與獵巫，已針對指揮中心與相關人員不當的防檢疫政策提出行政訴訟。
機師工會內部說明全文如下：
近日有會員關心，據聞5月1日正式解編的「指揮中心」，將機組人員列為所謂的「一線有功團體」，邀請機組人員相關工會，出席明天（5月2日）在台北喜來登飯店舉辦的「感恩暨授獎表揚晚會」。關於此一「感恩暨授獎表揚晚會」，機師工會遲至4月24日才收到指揮中心的「邀請函」，函中要求本會「指派受獎人員」出席，經工會理監事群組討論後，工會早已於4月26日回復『不克出席』！
事實上，基於指揮中心於疫情期間對於航空機組員（尤其是擔任飛行工作的機師）之防疫管理政策失當、放任錯誤訊息散佈，導致社會對前艙機組員的歧視與獵巫。過去三年多來，縱使機師工會多次基於科學與事實主動發出警告與建議，也要求指揮中心依國際ICAO建議，勿把跨境機組員當成一般乘客，施加全套的檢疫措施，甚至大規模動員會員與家屬上街表達意見，然而讓人遺憾的是，絕大多數時間，指揮中心在針對機組員的防檢疫政策卻依然故我，不採科學防疫，亦不落實以法行政，防疫政策過當限制人身自由與權利。
三年多來的疫情期間，已經對前艙機組員的身心健康與家庭生活造成了具體且難以彌補的傷害。
在過去一千多個日子組員所承受的巨大壓力、辛苦與煎熬，實際上，除了機師工會一次又一次努力嘗試著站在機組員的立場與角度出發，持續推動改變不合理的機組員防檢疫措施以外，對於這段期間包括指揮中心在內的單位與團體對待機組員的態度，身為前艙機組員，我們想必都是「如人飲水、冷暖自知」！
也正是因為如此，工會幹部與部分會員們，才會選擇共同參與發起、針對指揮中心與相關人員不當的防檢疫政策提出行政訴訟。而這個訴訟本身，就是我們清楚的立場與態度！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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