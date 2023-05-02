王振復、陳珮騏一言不合就「開車」！拍《天道》滾床單：她是高鐵

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曾智希在記者會中表示，去年兩人一起去泰國旅遊的時候，她曾向四面佛許願，希望有機會能和謝承均合作，結果回台灣後就接到兩人合作訊息，謝承均笑說曾智希目前還未去還願，好像是還有更大的願望還未實現。謝承均戲裡和曾智希從情侶變兄妹，暴瘦4公斤帥氣演出。
而Gino才拍完 《一家團圓》，就緊接著拍《天道》，他說最主要是獸醫角色吸引住他，而劇情一開始他穿著正式西裝遛6隻狗，加起來有100多公斤，狗繩都綁在腰間，後來拍攝完狗主人一次出現，6隻狗就分別往前衝，他笑說：「當時就閃到腰，狗衝的力道就像要把我五馬分屍。」
江國賓飾演楊子儀年長後的角色，因為楊子儀客串完進宮廟閉關，少拍1場目睹爸爸輕生的崩潰戲碼，改由江國賓上陣演出，「它的難度是角色當時是20歲，年輕的時候情緒一定激烈，可是人經過40年會變內斂，跳回來變成我60歲去演回憶戲，必須銜接當時的時空背景，情緒激烈程度會不一樣。」
苗可麗說每次拍吵架戲，情緒會放很重，但這次拍戲有一場戲才拍到第1頁，就感覺身體不舒服，還感覺自己的腎臟一直在震動，她笑說可能年紀有一點，當時一度完全無法站立，連水都不能喝，苗可麗還透露長了皮蛇，「有時2個月就會發作1次！」本來都發作在腰部，現在在大腿。