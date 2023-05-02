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王振復、陳珮騏一言不合就「開車」！拍《天道》滾床單：她是高鐵

▲王振復（左二）在八點檔《天道》和陳珮騏（左三）火速滾床單。（圖／三立）
▲王振復（左二）在八點檔《天道》和陳珮騏（左三）火速滾床單。（圖／三立）

記者羅凌筠/台北報導

三立30周年八點檔《天道》將於明（3）日首播，王振復飾演接班壓力大的富二代，發洩的方式就是開車跟找老婆陳珮騏滾床單，他在記者會上笑說：「2種『開車』方式都有，有時候是藍寶堅尼，有時候是雙B。」被問到陳珮騏是哪一種，他笑說：「她是高鐵。」陳珮騏提到王振復很正人君子，為了不讓他緊張，會提醒他不論多親密都放馬過來，該碰觸哪裡就碰觸哪裡。

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▲左起林萱瑜、Gino、陳珮騏、王振復、謝承均、曾智希、林秀玲、況明潔、苗可麗、張銘杰、江國賓出席《天道》記者會。（圖／三立）
▲左起林萱瑜、Gino、陳珮騏、王振復、謝承均、曾智希、林秀玲、況明潔、苗可麗、張銘杰、江國賓出席《天道》記者會。（圖／三立）
王振復第一場就拍親密戲，沒看到劇本有接吻的劇情，很緊張說：「我沒有刷牙！」陳珮騏立刻回他：「沒關係！我也沒打算刷！」因為陳珮騏放得開，兩人拍1次就過。王振復也加碼爆料：「有場戲媽媽苗可麗安慰我，拍拍我的手，結果我就跟苗可麗十指緊扣，被謝承均笑說好像在偷情一樣。」

曾智希在記者會中表示，去年兩人一起去泰國旅遊的時候，她曾向四面佛許願，希望有機會能和謝承均合作，結果回台灣後就接到兩人合作訊息，謝承均笑說曾智希目前還未去還願，好像是還有更大的願望還未實現。謝承均戲裡和曾智希從情侶變兄妹，暴瘦4公斤帥氣演出。

而Gino才拍完 《一家團圓》，就緊接著拍《天道》，他說最主要是獸醫角色吸引住他，而劇情一開始他穿著正式西裝遛6隻狗，加起來有100多公斤，狗繩都綁在腰間，後來拍攝完狗主人一次出現，6隻狗就分別往前衝，他笑說：「當時就閃到腰，狗衝的力道就像要把我五馬分屍。」

▲《天道》記者會盛大舉行。（圖／三立）
▲《天道》記者會盛大舉行。（圖／三立）
江國賓飾演楊子儀年長後的角色，因為楊子儀客串完進宮廟閉關，少拍1場目睹爸爸輕生的崩潰戲碼，改由江國賓上陣演出，「它的難度是角色當時是20歲，年輕的時候情緒一定激烈，可是人經過40年會變內斂，跳回來變成我60歲去演回憶戲，必須銜接當時的時空背景，情緒激烈程度會不一樣。」

苗可麗說每次拍吵架戲，情緒會放很重，但這次拍戲有一場戲才拍到第1頁，就感覺身體不舒服，還感覺自己的腎臟一直在震動，她笑說可能年紀有一點，當時一度完全無法站立，連水都不能喝，苗可麗還透露長了皮蛇，「有時2個月就會發作1次！」本來都發作在腰部，現在在大腿。

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