全大運／曼谷返台一天就出賽 李昱諄備戰雙打努力配合鄭怡靜
112年全國大專校院運動會由中原大學承辦，桌球項目女子單打最後是文化大學內戰，最終由李昱諄3：2（10:12、11:6、11:2、10:12、11:9）擊敗簡彤娟，拿下單打金牌。李昱諄剛從曼谷結束WTT曼谷球星挑戰賽就直奔中原大學參賽，雖然很累，不過她說：「誰不是這樣呢！」
記者廖聿偉/綜合報導
結束曼谷賽程後，李昱諄下飛機隔天就開始進入全大運單打賽程，她說：「這次在曼谷狀況還不錯，沒有太多起伏，一直以來狀況都差不多。」預賽時李昱諄對上日本選手森櫻，「之前有輸過她，這次就是拼，也把最近新加的東西打進去，發揮得還不錯。」後來遇到韓國選手崔孝珠落敗，她回應：「之前也輸過她，很可惜打到關鍵局沒拿下，之後還要再好好練。」
「只是還有點累而已」回到台灣後馬上開始全大運賽程，李昱諄表示，下飛機當天直奔中原大學，雖然才5、6點，但身體已經很疲憊，隔天滿上比賽滿累的，「但是還好啦，誰不是這樣辛苦呢！」
李昱諄接下來要準備5月的世錦賽以及9月底的杭州亞運，不過她笑著說：「今天回去後先好好休息一下，接下來準備世錦賽。」李昱諄／鄭怡靜目前是世界排名第5的雙打組合，他們搭檔打完WTT後，要備戰世錦賽，「我要更努力配合她，現在都是她在push我，跟她差還挺多的。」