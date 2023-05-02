中職／李多慧第一個代言出爐！送球迷見面會再抽機票遊日本

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樂天市場15週年慶下單登記抽5大獎 別錯過與李多慧一對一合照的機會
凡活動期間於樂天市場指定活動店家不限金額下單，登記抽李多慧近距離見面會、樂天桃猿熱區、以及樂天桃猿團猿席BOX SEAT門票等大獎！每筆訂單皆可獲得一次活動抽獎機會，訂單越多，中獎機會越大！（詳見活動官網）
- A獎：李多慧近距離見面會＋一對一合照共3名
- B獎：李多慧近距離見面會＋大頭應援牌簽名板共3名
- C獎：李多慧近距離見面會共25名
- D獎：樂天桃猿熱區門票共2名，一人中獎兩人同行
- E獎：樂天桃猿團猿席BOX SEAT共2名，一人中獎者可攜帶六名（共7名）親朋好友一同進場
樂天市場15週年慶加碼抽超大獎 5天4夜日本東京巨蛋棒球之旅
樂天市場15週年生日慶於五月加碼抽出5天4夜日本東京巨蛋棒球之旅，一圓台灣球迷的棒球夢。5月31日前於樂天市場購物不限金額消費，登記即可參加抽獎，有機會獲得「樂天超級之夜東京巨蛋棒球之旅」，獎項內容包含台北松山－東京羽田來回機票、東京住宿4夜兌換券、7月4日的東北樂天金鷲隊對戰歐力士猛牛隊球賽門票，一人中獎兩人結伴同行！
樂天市場15週年1000+全球品牌與電商同慶 品牌優惠券無限折 會員回饋最高15%
樂天市場15週年生日慶集結超過1000個全球品牌與電商共襄盛舉，優惠券天天領天天折，每筆最高現折300、會員購物點數加碼回饋最高15%（詳見活動官網）。活動品牌包含集團旗下的日本樂天官方嚴選、樂天桃猿RakutenMonkeys、樂天Kobo電子書，還有人氣品牌Panasonic 國際牌、EDWIN官方旗艦店、神腦生活、愛買線上購物、3M品牌旗艦店、台酒官方旗艦店、摩斯漢堡、辻利茶舗網路商城、盛香珍點心舖、杏一健康生活館、專品藥局、恆隆行戴森專賣店等。
同時，樂天市場首次提供會員到指定全球品牌官網下單，同樣享回饋最高15%，其中包含（詳見品牌官網）iHerb、NIKE、FILA、The Body Shop 美體小舖、Michael Kors、Lululemon露露檸檬、DKNY、KENZO等，可多多利用來賺額外購物回饋。