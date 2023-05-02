母親節搶不到饗饗與旭集的位子沒關係！改訂外帶餐回家孝敬媽媽
進入5月將迎來母親節檔期，在熱門的日期想要訂到心愛的餐廳頗有難度，且多數有長輩或是小孩的家庭，比起到餐廳用餐更喜歡外帶，於是許多業者今年都廣推母親節外帶餐。饗賓集團旗下就集聚各品牌推出多國料理，甚至葷素兼具。漢來美食集團旗下的漢來宴會廳與漢來巨蛋宴會廳也比照往年，推出限量版外帶母親節套餐。
記者葉盛耀/綜合報導
饗賓集團旗下精緻Buffet品牌「饗饗」和「旭集」一向是一位難求，更遑論母親節檔期此熱門日子，搶不到位子時也許可以考慮外帶餐，「饗饗」今年針對母親節推出多國風味海陸餐點，包含極選壽司盛合、海陸匯拼盤(磯煮鮑魚、藍鑽白蝦、烤鴨、軟絲、子持香魚甘露煮)、清蒸龍蝦佐明太子醬、XO醬蠔皇鮑魚、白酒燴海鮮盅、燒烤豬肋排等共計8道，約為6人份，售價6388元。「旭集」主攻日式風味，包含壽司特盛、帝王蟹鮭魚石狩鍋、軟絲朴葉燒佐明太子美乃滋、照燒醬烤豚肋排佐櫛瓜彩薯、旨燒海陸大滿貫(牛小排、鐵板扁鱈、北海道干貝、鐵板大草蝦)等共計8道，約為4人份，售價4888元。
人氣台菜真珠則將經典菜色端出，包含「金旺鳳梨蝦球盅」、團聚必備「鹽焗雙醬雞」、鮮甜台味「蛋酥白菜魯」等，另外國民Buffet品牌「饗食天堂」、泰國菜「饗泰多」、「開飯川食堂」亦有，就連「果然匯」也有全素母親節套餐。即日起至饗賓外帶平台「饗帶走EATOGO」即可開訂。
另一餐飲集團漢來美食也有外帶桌菜，漢來美食表示，去年母親節外賣套餐銷量突破200套的佳績，今年漢來宴會廳與漢來巨蛋宴會廳，依舊推出限量版外帶母親節套餐，每套6人份，分屬台式與粵菜口味，從拼盤、熱菜、主食、燉湯與蛋糕等，食材匯聚澳洲龍蝦、干貝、肋排、黃金鯧等山珍海味，澎湃程度媲美農曆年節推出的年菜，但定價卻十分優惠，只要7,388元，線上訂購還可享優惠價6,588元，高雄指定區域加價400元可享外送到府服務。