遭質疑英文不好缺乏國際觀？侯友宜：語文非必備、民眾在乎是態度
被視為國民黨內最強2024總統大選熱門人的新北市長侯友宜，今（2）日上午到新北市議會備詢時，同黨的新北市議員戴湘儀問到日前受邀世界獸醫師大會致詞未說英文，遭民進黨質疑缺乏國際觀、格局太小，質詢侯友宜對國家外交跟英文有關係嗎？對此，侯友宜表示，語文並不顯然是必備需要的，民眾不在乎語言能力，在乎的是態度，只要能把國家利益擺在最優先，為國家帶來利益與人民的希望。
記者吳嘉億／新北報導
戴湘儀問到侯友宜前總統陳水扁英文好嗎？聽他講過英文嗎？對此，侯友宜說到，歷任總統就算英文好，很多場合還是得藉由翻譯協助，有時候是對國內同胞說話，要用自己國的語言，至於外國朋友來訪，精準的字詞仍要靠翻譯；強調當總統英文好不好是一回事，民眾不在乎語言能力，在乎的是行動的態度。
戴湘儀接著說到，用英文評論外交專業度是笑掉大牙，再追問侯友宜國家外交跟英文有關係嗎？對此，侯友宜回應，只要能夠把國家利益擺在最優先，在內政延伸的外交能夠展現出來，態度做出來，對內內政革除興利，對外對各國伸出友誼的手；就像當初擔任刑事局局長，派出駐外國際刑，跟國際刑警的首長們吃飯交誼，用共同的語言跟想法，展現更好的態度，把誠意拿出來，最重要是信任跟落實兩邊的合作打擊犯罪，這其中跟語言不盡然有絕對關係，取得信任感，共同把事情做好。
戴湘儀最後問到外界質疑侯不懂美中關係，若未來選總統會如何走務實路線？如何為中華民國、為新北市努力？侯友宜則是回答，最重要是國家要能夠安全，在美中台現在關係底下，台灣要走出自立自強的路，跟兩岸維持台海穩定，是現階段最關鍵的時刻；強調跟美國保持很好的同盟關係，大家一起並肩面對所有的事情。