你辦了嗎？全台數位存款帳戶突破1631萬戶 這3銀行拿下前3大
國內銀行不僅在實體通路大比拚，連開辦數位帳戶也是競爭激烈，紛紛祭出高利吸客，也讓數位存款戶開戶數大增。根據金管會今（2）日公布最新統計，共有38家銀行開辦數位存款帳戶，累計至今（2023）年3月底，總開戶數已達1631.94萬戶，其中台新銀行以314.95萬戶拿下市占第一，國泰世華銀行以195.7萬戶緊追在後、位居第二，純網銀LINE Bank更是急起直追，以148萬戶超過永豐銀行的141萬戶，擠入前3名。
記者顏真真／台北報導
根據金管會銀行局公布最新統計，截至今年3月底止，已有38家本國銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，總開立戶數約1631.94萬戶，較前一季增加約151.2萬戶，季成長10.2%，其中純網銀開立戶數約194.3萬戶，較前一季約增加15.1萬戶，季成長8.4%。銀行局坦言，相較之前成長率都有5、6成，數位存款帳戶開戶已有趨緩，客層已漸飽和。
至於數位存款戶市占排名，由台新銀行以314.95萬戶拿下第一；第2名為國泰世華銀行有195.7萬戶；第3名則是純網銀連線銀行，也有148萬8134戶；第4名則是永豐銀141萬戶、第5名則是第一銀行128.45萬戶，至於其他銀行數位存款帳戶則都在百萬戶以下。
由於數位存款帳戶依身分驗證方式不同分為3類帳戶，其中第3類帳戶（如他行存款或信用卡客戶、或既有的自行信用卡客戶於線上開立的帳戶）開戶數最多，約846.4萬戶，其中3家純網銀有186.7萬戶；其次為第二類帳戶（已開立自行存款帳戶的既有客戶於線上加開的帳戶）約464.6萬戶；第一類帳戶（透過自然人憑證等於線上開立的帳戶）開戶數則約321萬戶，其中純網銀7.6萬戶。
金管會表示，為因應銀行數位化服務的發展趨勢，提供客戶更完善的金融服務，金管會將持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務，並在基礎驗證機制可行且風險可控的前提下，適時規劃其他以數位化辦理的帳戶類型或業務項目。