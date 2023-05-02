林志玲短禮服秀S型身材！瘦回產前AKIRA也稱讚 鬆口曝二胎進度
「台灣第一名模」林志玲於2019年11月與放浪兄弟團員AKIRA結婚，婚後育有一子，今（2）日出席代言活動，她特別穿上當年婚禮After party時穿過的緊身流蘇短禮服現身，展現婀娜多姿的S型好身材，宣告體態已恢復至產前的模樣。談到是否考慮懷第二胎，林志玲鬆口作出回應。
記者吳雨婕/綜合報導
林志玲穿著流蘇短禮服，露出纖細長腿，深V的領口，讓美胸若隱若現，非常性感，但其實為了恢復產前好身材，她下足功夫，接觸醫美後，在這半年積極瘦身，才讓體態回歸，讓老公AKIRA都驚訝稱讚：「妳變瘦了！」林志玲透露，當媽後很常用骨盆、腹部的力量去抱孩子，導致姿勢不良，也讓身體的肉肉囤積，她笑說一次帶兒子出門看到鏡中的自己，嚇了一大跳，因此決定瘦身。
母親節將到來，被問到預計如何度過，林志玲表示，會與娘家人一起慶祝，婆婆還會特地來台灣相聚，「我非常愛我的婆婆，我從嫁過去之後，包括生孩子、現在帶孩子，我很感謝我婆婆給我所有的支援。」至於有沒有可能生第二胎，林志玲直言：「我辦不到，對不起，我真的辦不到。」目前已經有一個兒子，對她與AKIRA來說已經非常知足。