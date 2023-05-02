航空業Q1國際載客數恢復逾5成　民航局估2025年可望回疫前水準

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今林國顯指出，為協助航空產業度過疫情難關，政府自2020年至2022年，陸續推出紓困1.0、2.0、3.0方案、110年第1季及第2季、紓困4.0方案、111年上半年及下半年紓困措施，共計約417億元，減輕航空產業資金負擔，以利業者維持營運並避免裁員，並有助於產業儲蘊營運資源，也因為業者保留元氣，因此疫情一趨緩，就能立即提供服務能量給國際旅客服務，尤其是兩大航，華航與長榮兩家國籍航空公司，在疫情期間也因「貨」得福，受惠於全球貨運暢旺與運價高漲，連續三年維持獲利。
民航局統計，自2022年10月13日檢疫措施鬆綁，並自12月10日起取消入境人數限制後，旅客人數已逐步攀升，以今年1至3月為例，國際及兩岸航線客運量已達743萬人次，成長相當快速。此外，林國顯表示，雖然受限於航空公司機組人員能量、國內外各機場地勤能量等尚需時間恢復，今年1月至3月國際載客人數已恢復2019年同期的51%，隨著航空公司能量逐漸恢復，全球民眾生活也逐漸恢復正常，後續恢復腳步可望加快。
民航局推估，今年國際及兩岸航線客運量可望恢復至2019年運量的40%至60%，明年恢復至2019年運量的65%至80%，至2025年即可完全恢復到疫情前的水平。為了因應航空業持續回溫，民航局表示，除了持續督促國籍航空公司儘速補足人力缺口、提升準點率，長期也會加速推動各處機場建設。讓民眾在疫後恢復正常生活時，也能持續提供高品質旅運服務。