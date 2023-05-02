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國安法釀香港人才出走　陸委會諮委建議加大攬才

▲陸委會諮詢委員會建議台灣可爭取香港金融人才攬才，協助推進台灣金融國際化。陸委會主委邱太三。（圖／記者呂炯昌攝）
▲陸委會諮詢委員會建議台灣可爭取香港金融人才攬才，協助推進台灣金融國際化。陸委會主委邱太三。（圖／記者呂炯昌攝）

中央社

（中央社記者李雅雯台北2日電）陸委會諮詢委員會議指出，港區國安法實施後對香港民主自由、經濟、金融產生重大影響，人才流失為香港面臨的困境；建議台灣可爭取香港金融人才攬才，協助推進台灣金融國際化。

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陸委會2日下午書面發布第45次諮詢委員會議與會委員發言重點，相關委員於會議中作上述表示。

陸委會第45次諮詢委員會議主題為「後疫情時代香港經貿情勢發展觀察」。

學者於會議引言報告中指出，「港區國安法」實施後，對於新聞資訊加以箝制，香港的民主自由和經濟、金融都受到重大影響，「香港已無法回復過去引以為傲的自由多元生活方式」。

部分委員提到，香港政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後推動系列措施刺激經濟，相關數據顯示，各行各業復甦力道有限，根本原因仍是港區國安法所造成的風險和寒蟬效應。

在港區國安法實施後，人才流失和人才結構改變成為香港面臨的主要困境，相關高等教育數據顯示，香港各大學排名及社會、政策、法治等學科排名均呈現下跌趨勢。目前香港各大專校院的中國大陸籍師生占1/3以上，影響香港教育國際化地位。

有委員指出，香港產業結構以服務業為主，近年來香港政府大力推動新創產業，長期來看，這項功能恐被粵港澳大灣區的深圳取代；建議台灣可積極思考相關留才攬才措施，爭取香港金融人才，協助推進台灣的金融國際化。

根據委員分析，港區國安法實施後，香港政府在政治、社會管控上與中共保持一致，中共人大的主動釋法及干預香港基本法，破壞了香港法制獨立性，香港政府也加大對於企業的政治干預，例如政府標案加註國安條款規範。

委員並強調，由於香港目前仍是中國大陸資金進出國際的重要門戶，在經濟上仍有重要地位，難以被中國大陸其他省市取代。（編輯：邱國強）1120502

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