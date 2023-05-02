國安法釀香港人才出走　陸委會諮委建議加大攬才

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陸委會第45次諮詢委員會議主題為「後疫情時代香港經貿情勢發展觀察」。
學者於會議引言報告中指出，「港區國安法」實施後，對於新聞資訊加以箝制，香港的民主自由和經濟、金融都受到重大影響，「香港已無法回復過去引以為傲的自由多元生活方式」。
部分委員提到，香港政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後推動系列措施刺激經濟，相關數據顯示，各行各業復甦力道有限，根本原因仍是港區國安法所造成的風險和寒蟬效應。
在港區國安法實施後，人才流失和人才結構改變成為香港面臨的主要困境，相關高等教育數據顯示，香港各大學排名及社會、政策、法治等學科排名均呈現下跌趨勢。目前香港各大專校院的中國大陸籍師生占1/3以上，影響香港教育國際化地位。
有委員指出，香港產業結構以服務業為主，近年來香港政府大力推動新創產業，長期來看，這項功能恐被粵港澳大灣區的深圳取代；建議台灣可積極思考相關留才攬才措施，爭取香港金融人才，協助推進台灣的金融國際化。
根據委員分析，港區國安法實施後，香港政府在政治、社會管控上與中共保持一致，中共人大的主動釋法及干預香港基本法，破壞了香港法制獨立性，香港政府也加大對於企業的政治干預，例如政府標案加註國安條款規範。
委員並強調，由於香港目前仍是中國大陸資金進出國際的重要門戶，在經濟上仍有重要地位，難以被中國大陸其他省市取代。（編輯：邱國強）1120502