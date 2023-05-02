《選罷法》修法與賴清德溝通？陳水扁：熱臉貼冷屁股？
前總統陳水扁今（2）日下午3時許，杵著拐杖步行至總統府前遞交請願書，隨後前往立法院拜會朝野黨團，強調《選罷法》修法褫奪公權不符合比例原則，直指是「惡法」，受訪時被問及是否曾與副總統賴清德溝通，陳水扁說沒有機會，「人家不想跟你講話，要熱臉貼冷屁股嗎？」媒體追問是否仍挺賴清德，他感嘆說，「有心無力也許就是我現在的心情 。」
記者陳威叡／台北報導
陳水扁今日先是前往總統府前遞交請願書，被認為是為愛子陳致中奔走，隨後也赴立院拜會各黨團並遞交請願書，受訪強調自己不是為了陳致中，而是為了類似案件所有國人，一旦在年輕時誤觸法網，就要剝奪一輩子的參政權，這是自己比較關心的，陳致中遭判刑1年，5月11日將要服刑，「我們都認了，也不得不接受。」
媒體問及是否曾與賴清德溝通，陳水扁坦言沒有機會，「人家不想跟你講話，要熱臉貼冷屁股嗎？」至於先前在社群軟體上力挺賴清德，陳水扁說，過去所做的事情，一言一行都不後悔，但從今而後，當然有些事情讓他感到有些難過、失望，「人都是肉身做的，有心無力也許就是我現在的心情。」
媒體追問是否意指不會支持賴清德，陳水扁說，自己並沒有這麼說，但看這件事情上，覺得很奇怪，「要人家支持也要支持的下去。」
至於總統蔡英文即將卸任，是否有特赦可能性，陳水扁回應，自己不曉得，那是總統的政治特權，雙方沒有溝通過，「我們沒有機會。」