英雄聯盟／MSI開幕戰有驚無險！PSG擊潰日本冠軍 直落二奪首勝
今年在英國倫敦舉辦的英雄聯盟「MSI季中邀請賽」今（2）日晚間8時點燃戰火，首戰就由台灣所屬的PCS賽區代表PSG對決日本賽區冠軍DFM，今晚BO3的賽事中，首場PSG現本就該有的壓制力，不讓DFM有機會反撲，一路碾壓先馳得點，第二站雖然遭遇DFM強勢的反撲，不過PSG仍挺住壓力，克服一度落後1萬元的經濟差距，逆轉拿下第2分，成功挺進入圍賽下一輪。
記者張志浩/綜合報導
BO3第一場雙方前9分鐘算是相當安靜，經濟由PSG稍微領先但不超過1K，直到9分20秒，兩邊在爭奪預示者時開啟本場第一波團戰，雖然DFM輔助瑟雷西先手，但PSG後續靠著較佳的站位將DFM「圍起來打」，一舉取得3顆人頭，並拿下預示者，隨後PSG保持營運拿下首塔等物件，雖然在21至22分鐘有些許亂流，但PSG仍穩住陣腳，中路Ubo甚至豪取4連殺，最終PSG以人頭數23比5，花費30分鐘，順利拿下第一場勝利。
雙方第二戰你來我往，DFM在6分45秒拿下首殺，後續在PSG野區、小龍團戰連續贏下會戰擴大經濟領先，，不過PSG韌性十足，27分半強勢發起反攻，打回一波0換4的團戰並拿下巴龍，把戰局扳回55波，接著乘勝追擊，在34分鐘再贏團戰拿下生化龍魂和巴龍將經濟反超；但41分鐘DFM又反打一波ACE，PSG挺著對方一波遠古巨龍壓力，在後續瘋狂反打，拿下最後一條遠古龍後，在50分鐘結束這場系列賽。
本屆MSI分為兩個階段的雙敗淘汰賽，分別為「入圍賽」以及「分組賽」階段，首先登場的入圍賽中，各組4支隊伍將進行BO3雙敗淘汰賽，分組只要取得2勝0敗的隊伍直接晉級小組賽，除了勝部兩支晉級戰隊外，敗部也將產生兩支2勝1敗的戰隊，兩支戰隊將進行最後的BO5比賽，勝者晉級小組賽，因此8支入圍賽隊伍共有3隻能進入分組賽。