侯友宜指「兒童未來館」停擺　文化部：並無延宕

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對此，文化部說明，兒童未來館公共建設計畫於前（110）年8月獲行政院核定計畫，今年1月獲同意整體經費擴增至164.9億元，目前依照計畫期程為進行徵選建築師前置作業，文化部依進度已完成招標文件研擬，並進行招標工作最後確認階段，即將公開招標。規劃採國內競圖，徵選國內並搭配具國際實績專業團隊方式辦理，預計年底前完成建築師徵選。
文化部強調，任何公共建設都必然有規劃設計期程，尤其兒童未來館是一個高達164億元預算，且將徹底影響整體城市未來的重要建設，文化部歡迎新北市政府及所有大眾共同關心此一建設的發展。
新北市長侯友宜今（2）日在議會接受質詢時提到，兒童未來館目前是暫停狀態。對此，文化部回應，完全依照期程辦理各項作業中，「並無延宕」，也預計今年底前將完成建築師徵選。
今新北市議會總質詢中，侯友宜表示，兒童未來館由文化部主導，新北市配合，現在不清楚暫停原因，會了解狀況，也會全力配合。
對此，文化部說明，兒童未來館公共建設計畫於前（110）年8月獲行政院核定計畫，今年1月獲同意整體經費擴增至164.9億元，目前依照計畫期程為進行徵選建築師前置作業，文化部依進度已完成招標文件研擬，並進行招標工作最後確認階段，即將公開招標。規劃採國內競圖，徵選國內並搭配具國際實績專業團隊方式辦理，預計年底前完成建築師徵選。
文化部強調，任何公共建設都必然有規劃設計期程，尤其兒童未來館是一個高達164億元預算，且將徹底影響整體城市未來的重要建設，文化部歡迎新北市政府及所有大眾共同關心此一建設的發展。
2018年新北市長選戰由蘇貞昌對戰侯友宜，當時蘇提出政見之一，就是提出利用板橋車站旁萬坪的閒置地區，將上面的停車場翻轉，打造親子體驗博物館，不過最後開票結果落敗，而在之後蘇擔任行政院長，並於前年兒童節前夕宣布將在新北市環狀線板橋站旁的「特專三」土地，打造一座國家級「國家兒童未來館」，將結合兒童文化、數位科技與藝術劇場等館設。