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修杰楷「看到曾莞婷」秒關電視　賈靜雯敏感對質：吻戲不報備？

▲修杰楷（左）拍《親愛壞蛋》和曾莞婷熱吻，遭賈靜雯質疑沒報備。（圖／TVBS）
▲修杰楷（左）拍《親愛壞蛋》和曾莞婷熱吻，遭賈靜雯質疑沒報備。（圖／TVBS）

記者羅凌筠/台北報導

導演洪子鵬、温昇豪、修杰楷、項捷如、禾浩辰、謝雨芝今（2）日出席上流社會的宮鬥影集《親愛壞蛋》媒體茶敘，劇中修杰楷有許多與曾莞婷激情熱吻的場面，被問及女兒波妞與咘咘有沒有看到？修杰楷笑說：「只要看到曾莞婷出現就會關掉電視說：『睡覺！』」反倒被老婆賈靜雯看到質問：「為什麼演吻戲沒有報備？」修杰楷解釋：「我有講，只是她記憶不好。」

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▲左起禾浩辰、謝雨芝、導演洪子鵬、項婕如、温昇豪、修杰楷宣傳《親愛壞蛋》。（圖／TVBS）
▲左起禾浩辰、謝雨芝、導演洪子鵬、項婕如、温昇豪、修杰楷宣傳《親愛壞蛋》。（圖／TVBS）
温昇豪、項婕如搭檔演父女，項婕如的角色遭到性侵和校園霸凌，她第一次演性侵戲，只能從一些資料中去盡量揣摩當事人心境，實際拍攝的當下很安全，不過回家就開始作惡夢。她本人高中時期也因臉蛋可愛被男生喜歡，慘遭女生嫉妒，莫名其妙被賞巴掌，學姊還把她叫到走廊警告「小心一點」，温昇豪認為面對同儕欺壓，因應之道是：「不怕被揍或反抗就沒事，弄他一次之後，就會被納進團體。」反而越逆來順受越慘。

禾浩辰從國中開始就是住校體育生，習慣球隊的「學長制」高壓管理，他說國一生肯定會被欺負，學長整人的手段也是五花八門，有的叫學弟站一排，往他們臉上灌拳頭，有的罰學弟全裸抬腿跑，更陰暗的情況是被學長叫進房間DIY，禾浩辰自己是被學長蓋布袋，他說：「我會自己躲起來偷哭，或是跟比較好的同學在學校泳池裸泳、洗澡的時候彼此尿尿在身上，霸凌很痛苦很難熬，所以做些瘋狂的事情撐過去。」

▲項婕如、温昇豪在《親愛壞蛋》演父女。（圖／TVBS）
▲項婕如、温昇豪在《親愛壞蛋》演父女。（圖／TVBS）
禾浩辰劇裡背著正宮謝雨芝偷吃助理，謝雨芝說因為這對夫妻關係很壓抑，他們在劇組也不太講話。直到殺青後，禾浩辰偶然在市集巧遇謝雨芝，脫口喊她「老婆」，當下謝雨芝勾著男友，好像劈腿被發現一樣心虛，男友第一反應是：「他叫妳老婆哎，呵呵！」不過謝雨芝和男友已經分手，強調和「老婆事件」無關，她笑說：「男友現在也分開了，我很好、很快樂。」

劇中上流社會的豪宅，是網友最愛討論話題之一，導演洪子鵬娓娓道出拍攝艱辛，由於劇中的豪宅景都非是同一個地區拍攝，都分布在台灣各處，要用拼接方式拍攝將氛圍營造給觀眾是上流豪宅社區，同時在豪宅內也時時刻刻擔心工作人員會不小心碰到傢俱，因為傢俱費用都是大家想像不到的昂貴。《親愛壞蛋》每周六晚間10點在TVBS 42頻道，周五晚上10點三立都會台30頻道播出；接續周五24點Netflix、Line TV及中華電信更新上線。

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