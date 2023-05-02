吳東諺命根子慘遭「爆蛋」！全身瘀青飆淚 白家綺按摩慰勞尪
民視八點檔《市井豪門》劇情越演越烈，劇中揹負2條人命的大魔王吳東諺，因為犯行罪證確鑿，不得不展開逃亡計畫，日前拍攝正當他到機場準備登機，被傅子純跟張書偉攔下，雙方人馬談判破裂，衝突一觸即發，而從小一起長大的張書偉，得知吳東諺就是殺害自己母親的真凶，當場崩潰不已，衝上前爆打吳東諺，這場戲張書偉膝蓋直接朝吳東諺下體撞，讓他痛到眼角泛淚，忍不住舉手求饒。
記者羅凌筠/綜合報導
槍戰駁火重頭戲，出動演員廖家儀、倪齊民、蕭惠、傅子純、吳東諺、謝京穎、張書偉、劉奕、阿甘、周宇柔等人一起在停車場拍攝，加上武術指導及團隊將近百人為這場戲拚鬥。吳東諺表示這是他第一次拍攝槍戰的戲，內心相當緊張，尤其這一場是大報應，被大家痛打的教訓，想必觀眾會喜歡。
張書偉表示在爆打吳東諺的過程，竟然把他的西裝背心都扯破了，吳東諺見狀苦笑說「這衣服應該不會有人穿來打架」，不過整場打鬥戲拍到尾聲，張書偉跟吳東諺直接倒地休息，坦言真的筋疲力盡，沒有力氣了，隔天兩人都發現全身大小瘀青不斷。吳東諺說最近老婆白家綺都會等他收工幫他按摩，甚至會以演過反派的經驗鼓勵他，成為他的忠實觀眾，讓他很感動。