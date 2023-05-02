吃了多年的血壓藥突然失效！醫破門突擊揭真相：每天「喝2罐這種藥」致血壓升高

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家醫科主治醫師洪暐傑在臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》發文說明，一般來說血壓控制在140/90 mmHg以下較為合適，高血壓可分為2種類型，一種是原發性（本態性）高血壓，也就是沒有特定原因造成血壓偏高，可能影響的因子包含了生活、壓力、遺傳等等，95%的患者是這種類型。另一種叫做次發性高血壓，是因為有著特定的病因，造成了血壓升高，而這個原因如果改善了，血壓也會跟著改善。
造成次發性高血壓的原因包含了：
1️. 腎臟疾病：糖尿病腎病變、多囊性腎臟病、腎絲球腎炎、腎動脈狹窄等；
2️. 內分泌疾病：腎上腺素分泌過多(包含皮質醇增多的庫欣氏症、原發性醛固酮血症、嗜鉻細胞瘤)、副甲狀腺素亢進、甲狀腺素亢進、甲狀腺素低下等；
3️. 血管疾病：主動脈狹窄;
4️. 其他：睡眠呼吸中止症、真性多血症、懷孕、藥物（包含避孕藥、止咳藥、鼻塞藥、甘草、人蔘等）。
如何判斷是否次發性高血壓
因為次發性高血壓是有另一個原因，所以導致血壓升高，如果改善了導致血壓升高的原因，就能讓血壓比較平穩以及改善，有可能可以減少或者甚至不用血壓藥，因此正確判斷出次發性高血壓是十分重要的.
關於次發性高血壓的特徵包含了以下幾項：
1️. 很難控制的高血壓：用了很多種血壓藥物之後，血壓仍然偏高不穩定；
2️. 非常高的血壓數值：血壓高於180/120 mmHg；
3️. 以往控制穩定的血壓藥物，突然就變的效果不好了；
4️. 30歲前或55歲後突然發生高血壓。
有上面這幾種情況的病患，應該要積極評估是不是次發性高血壓，並且進一步找出原因來處理，可以讓血壓恢復平穩。
阿嬤血壓衝高的原因
依照前面次發性高血壓的特色，阿嬤符合第3點，「以往控制穩定的血壓藥物，突然就變的效果不好了」，因此進一步評估各種病因，經過抽血驗尿相關檢查，阿嬤的數據沒有明顯出現前面所提到的腎臟、內分泌等等問題，後續醫師到阿嬤家中訪視，才在阿嬤家裡客廳的角落發現了重要關鍵，一整箱的感冒糖漿！
洪偉傑提醒大家，感冒糖漿裡面有著多種會影響血壓的成份，像是甘草、鼻塞藥物（麻黃素)等，都會影響到血壓。阿嬤表示每天至少都會喝個2罐感冒糖漿，覺得喝完精神比較好，身體也比較不會酸痛，可以好好工作，而且覺得喝完可以預防感冒，子女聽到阿嬤這個錯誤的概念，也嚇了一大跳，大家在場一起反覆說服阿嬤，千萬不要再使用了。
大概在停止使用感冒糖漿一個月後，阿嬤的血壓藥物沒換的情況下，血壓數值又回到控制良好的狀態。
本文經 洪偉傑醫師臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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