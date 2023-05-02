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中國新修訂徵兵條例　日媒：著眼台海衝突

▲中國1日頒布新修訂的「徵兵工作條例」，允許退役軍人重新入伍，並招募科學和工程專業學生等。日經亞洲報導，條例的修訂反映中國正試圖增強軍力，為可能在台海爆發的全面戰爭作準備。(圖／解放軍報)
▲中國1日頒布新修訂的「徵兵工作條例」，允許退役軍人重新入伍，並招募科學和工程專業學生等。日經亞洲報導，條例的修訂反映中國正試圖增強軍力，為可能在台海爆發的全面戰爭作準備。(圖／解放軍報)

文／中央社

（中央社台北2日電）中國1日頒布新修訂的「徵兵工作條例」，允許退役軍人重新入伍，並招募科學和工程專業學生等。日經亞洲報導，條例的修訂反映中國正試圖增強軍力，為可能在台海爆發的全面戰爭作準備。

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日經亞洲英文版1日報導，中國國防部發言人譚克非4月14日曾針對「徵兵工作條例」的修訂說，這項條例著力構建「平戰（平時與戰時）銜接、快捷高效」的徵兵工作體系，為軍隊兵員補充和儲備、建設鞏固國防和強大軍隊提供有力制度保障。

報導指出，擁有近200萬兵力的中國軍隊，原本對入伍期限有所限制。但新條例允許退役軍人可重新參軍，更容易回到原屬部隊或重拾昔日的職務，這可確保官兵具有作戰經驗。

新修訂條例還讓中國軍方在緊急情況下更容易徵兵，並可根據所需兵員的種類調整徵兵條件和方式，以使補給運輸部隊能優先運送軍隊，便於迅速部署。

報導直指，這些變化反映了北京可能與台灣發生衝突的關切。相關的陸海空全面戰爭，可能需要中國動員退役軍人和現役軍人。

其中，曾在中國軍艦上操作武器和聲納、且豐富經驗的船員和戰鬥機飛行員特別有價值，因為培訓新的尖端技術人員需要時間。而操作近年來大舉擴充的機艦等裝備，像是第3艘航空母艦「福建艦」等，需要更多技術熟練的人員。

報導指出，新版徵兵工作條例另一個重點是大學生。其中，允許各大專院校可在戶籍所在地或學校所在地，選拔學生入伍。

此外，具有人工智慧及機器人技術等高科技專業的理工科學生，是新修訂條例側重的重點徵兵對象，因為太空衛星、網路、無人機、人工智慧及情報戰，是中國軍方特別關注及研究的領域。

中共總書記習近平主張，建立強大的軍事力量取決於獲得技術人才。中共黨刊「求是」雜誌還強調，中國需要培養才德兼備的專業軍事人才。

但因中國人口減少及高齡化，近年來入伍人數持續下降，尤其是城市裡的家長更不願送孩子參軍，因為軍隊被認為是危險的工作，畢竟中國推行一胎化政策已有30多年。

對此，日本防衛研究所中國海洋戰略專家飯田將史表示，中國軍方重點徵召退役軍人和大學生，反映出現役軍人的短缺，眼下可能難以找到足夠的人力因應軍事集結和情報戰。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120502

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