茵芙改邪歸正！化身《美麗》小丑女收拾反派：女人不能激
茵芙在《美麗人生壯志高飛》飾演反派，近日改邪歸正，暗中協助韓宜邦（Junior）揭發砂石場和建商弊案。馬幼興、唐豐、李銘叡的真面目被拆穿，三人落跑之際，被茵芙擋住去路，讓壞人無所遁逃。茵芙以「小丑女」造型現身，戴上招牌假髮和妝容，加上短裙網襪，扮相瘋狂又性感。她表示是第一次嘗試這樣的造型，就連之前在派對也沒有扮過，沒想過有一天會在戲劇裡嘗試，覺得很有趣。
記者羅凌筠/綜合報導
茵芙拿出泡棉子彈槍，對著三人一陣掃射，使出拖延招數，才讓陳文山來得及將三人一網打盡。茵芙透露，拍攝第一顆鏡頭時，還不熟悉玩具槍用法，老是射不中，唐豐打趣形容茵芙「很沒有殺傷力」，不過一回生二回熟，茵芙笑著表示：「後來我很會使用這把槍，就瘋狂掃射唐豐，連他在前面閃躲也是每顆子彈都擊中，讓他知道女人果然是不能被激的。」
茵芙劇中幼時在寄養家庭被刻薄對待，長大後渴望獲得親情與愛情，為此不擇手段，壞到骨子裡的劇情，讓觀眾看得嚴重入戲，甚至對她本人發出死亡威脅。如今她找回內心的善良，漸漸步上正途，茵芙說：「相較一般正派，對於要改邪歸正反而更加期待，畢竟淑瑛（角色名）一向很敢說也很嘴賤，可以說出別人不敢講的話，一語道破盲點。」
她於劇中獨白：「難道拚了這條命才能得到親情、被人糟蹋才能得到愛情？」揭露內心最深感觸，觀眾直呼感動：「轉正派好感動喔，希望這次是真的，不要再歪了。」茵芙認為「淑瑛」的腦袋異於常人，不會用常人手段處理事情，各種異想天開會更有趣、更好玩：「希望大家期待淑瑛將會做哪些事將功贖罪。」