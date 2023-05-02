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「台南有約-美食名店篇」新書發表 最夯伴手禮都在這裡

▲台南糕餅公會理事長盧禮泉致贈「台南有約—美食名店篇」一書予市長黃偉哲（圖／記者林怡孜攝，2023,05,02）
▲台南糕餅公會理事長盧禮泉致贈「台南有約—美食名店篇」一書予市長黃偉哲（圖／記者林怡孜攝，2023,05,02）

記者林怡孜/台南報導

台南市糕餅商業同業公會集結50家具特色的糕餅伴手禮名店，出版「台南有約—美食名店篇」一書，今(2)日辦理新書發表會，糕餅公會理事長盧禮泉贈書予市長黃偉哲及觀光產業代表，一齊推廣台南必買伴手禮。

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▲「台南有約—美食名店篇」裡撰寫了許多名店的特色產品與精彩故事（圖／記者林怡孜攝，2023,05,02）
▲「台南有約—美食名店篇」裡撰寫了許多名店的特色產品與精彩故事（圖／記者林怡孜攝，2023,05,02）
黃偉哲表示，「台南有約—美食名店篇」除了書，也用心拍攝名店採訪影片，讓讀者們可深入了解每家名店的特色產品與精彩故事。去年「第二屆台灣百大糕餅伴手禮評鑑」，台南共22家店家之特色產品獲獎，歡迎大家參閱「台南有約—美食名店篇」一書及百大伴手禮獲獎名單，來台南盡情吃、盡情買。


台南市糕餅商業同業公會理事長盧禮泉表示，「台南有約—美食名店篇」書中的50個商家，透過QR-CODE串聯，以專訪形式拍攝成影片，並同步在youtube上播放宣傳。欣逢台南糕餅公會創會77週年，感謝台南市府的指導，讓「台南有約—美食名店篇」一書順利出版。


觀旅局代理局長林國華表示，台南有豐富的在地文化、歷史古蹟，造就了許多吃的文化，各式餐廳、小吃店家林立，被國內外遊客譽為「美食之都」，其中糕餅伴手禮更是享譽全台。感謝這些台南美食業者精益求精、持續進步，在傳統與創新間達成完美平衡，提升台南糕餅伴手禮品牌及能見度，並期待在國際舞台發揚光大。今日的新書發表會多間伴手禮業者特別出席設攤，現場也展示許多招牌商品供品嘗，詢問度頗高。

   

▲今日新書發表會伴手禮業者也特別出席力挺（圖／記者林怡孜攝，2023,05,02）
▲今日新書發表會伴手禮業者也特別出席力挺（圖／記者林怡孜攝，2023,05,02）
觀旅局表示，五月台南持續精彩，「2023臺南楠西梅嶺賞螢季」（4/29-5/14）、「我挺你 超值玩翻台南」台南遊程徵件計畫（收件至5/10）、「幸福城市甜蜜旅拍 放閃照過來」(3/9-5/14)、「SPYxFAMILY 春櫻繽紛星旅程」（3/17-5/28）等活動等大家一起參與，也別忘了在旅途中購買糕點伴手禮，分送親朋好友，分享旅行台南的美好滋味。

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