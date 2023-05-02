「台南有約-美食名店篇」新書發表 最夯伴手禮都在這裡

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台南市糕餅商業同業公會理事長盧禮泉表示，「台南有約—美食名店篇」書中的50個商家，透過QR-CODE串聯，以專訪形式拍攝成影片，並同步在youtube上播放宣傳。欣逢台南糕餅公會創會77週年，感謝台南市府的指導，讓「台南有約—美食名店篇」一書順利出版。
觀旅局代理局長林國華表示，台南有豐富的在地文化、歷史古蹟，造就了許多吃的文化，各式餐廳、小吃店家林立，被國內外遊客譽為「美食之都」，其中糕餅伴手禮更是享譽全台。感謝這些台南美食業者精益求精、持續進步，在傳統與創新間達成完美平衡，提升台南糕餅伴手禮品牌及能見度，並期待在國際舞台發揚光大。今日的新書發表會多間伴手禮業者特別出席設攤，現場也展示許多招牌商品供品嘗，詢問度頗高。
觀旅局表示，五月台南持續精彩，「2023臺南楠西梅嶺賞螢季」（4/29-5/14）、「我挺你 超值玩翻台南」台南遊程徵件計畫（收件至5/10）、「幸福城市甜蜜旅拍 放閃照過來」(3/9-5/14)、「SPYxFAMILY 春櫻繽紛星旅程」（3/17-5/28）等活動等大家一起參與，也別忘了在旅途中購買糕點伴手禮，分送親朋好友，分享旅行台南的美好滋味。